Auch unter den Naturwissenschaftlern gibt es Start. Einem von ihnen, dem 48jährigen Robert Bums Woodward, Professor an der Harvard-Universität, ist am vergangenen Donnerstag der diesjährige Nobelpreis für Chemie verliehen worden.

Es gehört zu den besonderen Kennzeichen eines Stars, daß sein Auftreten, seine Arbeitsweise und seine Leistungen außergewöhnlich sind. Um mit dem äußerlichsten dieser drei Kriterien zu beginnen: Ein Vortrag von Woodward über eines seiner Arbeitsgebiete ist ein ästhetischer Genuß (abgesehen davon, daß die Kühnheit seiner chemischen Ideen den Hörer fast vom ersten Wort an in den Bann schlägt). Es beginnt damit, daß er seine eigene Kreide – weiß und farbig – mitbringt, und zwar in einem eigen; dafür vorgesehenen, mit den Initialen „R. B. W.“ versehenen Holzkästchen Und dann nimmt er sich Zeit – man glaubt sich an den Anfang des Jahrhunderts zurückversetzt, als Diapositiv und Projektionsgerät noch unbekannt waren, denn Woodward schreibt für seine Zuhörer eine Formel nach der anderen geduldig mit gestochener Schärfe und geometrischer Schönheit an die Tafel. Nie kommt er mit dem vorhandenen Raum ins Gedränge, nie geht die Ungeduld des Gedankens mit um durch, und nie empfindet der Zuhörer die Pausen, die das Zeichnen notwendigerweise mit sich bringt, als störend oder gar langweilig. Alles wirkt wie in sorgfältiger Regie vorher studiert

Just das ist das Kennzeichen seiner Arbeitsweise. Woodwirds große Leidenschaft ist die Synthese kompliziertester Moleküle. Und eines der Geheimnisse seines Erfolges ist die vorangehende eindringliche Beschäftigung mit dem Molekül, das er synthetisieren möchte. Er wendet es gewisseimaßen nach allen Seiten, betrachtet es aus allen Blickrichtungen und nimmt keine Einzelheit als gegeben hin, sondern fragt sich nach dem Grund, warum ein Atom oder eine Atomgruppe gerade dort und so steht, wie sie es tut. Später liest sich das Ergebnis dieser Überlegungen dann mit Worten wie: „We wish to record the remarkable and hitherto entirely unrecognized fact that...“ – das Bemerkenswerte und das bisher Unbemerkte, das Unkonventionelle und das Überraschende sind die Kennzeichen seiner Arbeiten. Und in der Art, wie er es aufspürt und der Verwirklichung seiner Pläne dienstbar macht, verrät sich sein Genie.

Wie überall aber, ist es auch hier der Fleiß, der das Werk erst gelingen läßt. Man darf ohne Übertreibung sagen, daß in Woodwards Laboratorium oft die Lichter nicht ausgehen. Mit eiserner Disziplin wird hier bis weit in die Nacht hinein gearbeitet, und oft genug geschieht es wie in allen chemischen Laboratorien, daß ein Experiment aller Planung zum Trotz nicht den erwarteten Verlauf nimmt. So schreibt Woodward in seiner Arbeit über die Synthese des Chlorophylls, also des grünen Blattfarbstoffs, an einer Stelle: „Die Einfachheit unserer Idee stand in krassem Gegensatz zu den Schwierigkeiten, die sich ihrer Verwirklichung in den Weg stellten, und die sich nur durch viele, sehr genaue und mühevolle Experimente überwinden ließen.“ Seine Mitarbeiter wissen von Fällen zu berichten, in denen gerade ein mißlungener Versuch nach tagelanger Klausur in der Institutsbibliothek den Kommentar bekam: „Das war genau das Resultat, das wir brauchten.“

Worin bestehen nur die Arbeiten Woodwards? Um hier eine einigermaßen zutreffende Vorstellung geben zu können, ist ein kleirer Umweg nötig. Man weiß seit beinahe hundert Jahren, daß die Atome, aus denen ein Molekül besteht, nur selten so in einer Ebene beisammenstehen, wie es die auf dem Papier geschriebenen Formeln des Chemikers zunächst vielleicht vermuten lassen. In Wirklichkeit sind fast alle Moleküle in drei Dimensionen verzweigt, und es ist gerade diese räumliche Anordnung der Atome, die den Molekülen ihre Eigenschaften gibt. Um ein Beispiel zu nennen: Jedermann weiß, daß das aus dem Mohn gewonnene Morphium ein stark schmerzlinderndes Mittel ist. Das Molekül hat einen komplizierten räumlichen Bau, aber man hat es auch im Reagenzglas synthetisieren können und ist dabei zum gleichen Produkt gekommen, das die Pflanze erzeugt. Nun kann man sich vorstellen, daß es vom natürlichen Morphium ein Spiegelbild gibt. Dieses Spiegelbild unterscheidet sich vom pflanzlichen Produkt etwa so, wie sich linke und rechte Hand eines Menschen unterscheiden. Man hat auch dieses Spiegelbild des Morphiums, das die Mohnpflanze nicht zu erzeugen vermag, im Reagenzglas synthetisiert, und es zeigte sich, daß dieses spiegelbildliche Molekül als schmerzlinderndes Mittel gänzlich unbrauchbar ist.

Daß von einem Molekül ein Spiegelbild existieren kann, geht letztlich darauf zurück, daß jedes Kohlenstoffatom vier weitere Atome so zu binden vermag, daß sich diese an den vier Ecken eines Tetraeders befinden. In etwas ungenauer, aber hier ausreichender Betrachtungsweise kann man sich eine Cheopspyramide vorstellen, die nicht eine viereckige, sondern eine dreieckige Grundfläche hat. Unser Kohlenstoffatom befindet sich dann mitten im Inneren dieser Pyramide und die vier mit ihm verbundenen Atome an den Ecken. Vertauschen nun zwei (verschiedenartige) Atome ihre Eckplätze, so entsteht ein Spiegelbild der ursprünglichen Anordnung. Die beiden spiegelbildlichen Pyramiden nennt der Chemiker Enantiomere, und das Kohlenstoffatom im Inneren der Pyramide heißt „asymmetrisch“, wenn es mit vier verschiedenen anderen Atomen verbunden ist.

Das Problem ist nun, daß man bei der Synthese eines Moleküls, das ein asymmetrisches Kohlenstoffatom enthält, im Reagenzglas gewöhnlich beide Enantiomere in gleicher Menge bekommt. Ihre Trennung ist schwierig, weil sie sich in vieler Hinsicht gleichartig verhalten, und sie würde überdies einen 50prozentigen Substanzverlust bedeuten, wenn man, wie am Beispiel des Morphiums gezeigt, nur an einer Form des Moleküls interessiert ist. Will man daher eine Substanz, die eine Pflanze, ein Bakterium oder ein anderes Lebewesen hervorbringt, im Laboratorium gewissermaßen ab ovo nachbauen, so bedarf es besonderer Kunstgriffe, um das Molekül auch in der geometrisch richtigen Anordnung zu erhalten. Diese Aufgabe wird um so schwieriger, je mehr asymmetrische Kohlenstoffatome die Substanz aufweist.