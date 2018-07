Hätten die Juroren der großen deutschen Literaturpreise ein wenig mehr Spürsinn und Witz, dann würden sie, statt zum dreiundzwanzigsten Male auf B. und F. zu verfallen, den Lorbeer einmal einem Schriftsteller reichen, der sich seit zwanzig Jahren als Meister der Szene, als Dialogschreiber von Rang und Erfinder plausibler Gestalten: als einer der wenigen erwiesen hat, die das Handwerk des Schauspiels beherrschen. Fred von Hoerschelmann, Dramatiker und Novellist, ist ein Feind der Publizität – und das scheint auszureichen, um ihn dort, wo man Preise verteilt, Anthologien zusammenstellt und Namenskataloge aufführt, mit dem Ingrimm der Ignoranz beiseite zu lassen.

Ein Erzählungsband, Die Stadt Tondi, zwei Dutzend Hörspiele, immer wieder neu inszeniert: die Kulturindustriellen, an laute Schreie und Zwergsensatiönchen gewöhnt, scheinen das Oeuvre eines Mannes nicht zu bemerken, der einer der letzten großen Handwerker ist, ein Handwerker mit dem Meisterbrief, der Szenen baut, Figuren aufeinander bezieht, den plot entwickelt und die Dialoge so akzentuiert, daß man mit Hilfe dieser Szenen, Figuren und Dialoge eine Schule des Schreibens entwickeln könnte.

Was Hoerschelmann kann, bewies sein Fernsehspiel Dichter Nebel ... ein umgeschriebenes Hörspiel, dessen optische Transfiguration junge Schriftsteller in das Geheimnis der Gattungsunterschiede einweihen kann. Zwei alte Männer, von Epskamp und dem in Hofmannsthals Maske agierenden Caninenberg, vortrefflich gespielt) haben die psychiatrische Klinik auf ungewöhnlichem Wege, Bestechungsgelder zahlend, verlassen und ein einsames Haus aufgesucht. Dort spielen sie Schach, geben sich, Präsident und Fürst, ihrer Erinnerung hin; der eine intoniert die Sonatine von Clementi, der andere sieht sich als Admiral auf einem russischen Schiff.

Der Balte Hoerschelmann gibt Anschauungsunterricht in schwarzem Humor, den er, salopp und sarkastisch, schon praktizierte, als der Begriff noch keine Mode war: Gäste betreten die Villa am Meer, Gäste, die in der Begegnung mit dem alten Mann am Klavier ihre schmutzigen Geschichten zu enthüllen beginnen; Gäste, die dem Präsidenten, im markierenden Spiel und angenommener. Positur (stellen wir uns einmal vor, Sie seien wirklich mein Sohn ...) die verlorene Erinnerung wiedergeben; Gäste, die, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, in den Nebel hinausstürzen. In den Nebel, in den Tod.

Am Schluß des Stücks sieht man, in sauberer Ringkomposition, zwei alte Damen wieder, die im Prolog die Hausbesitzer davon verständigen wollten, daß der Villenbalkon in Gefahr sei, ein Opfer der Stürme zu werden. Man öffnet die Tür, der Nebel hat sich gelichtet; vier Augenpaare, Gesichter aus dem Arsenal finsterer baltischer Märchen, spiegeln ... was? Die Katastrophe der stürmischen Nacht, den Tod der Gäste, die hier ihre letzte Rolle spielten und eine Zeitlang die von der besorgten Köchin herbeizitierte Präsidenten-Familie, eine entschlossene Entmündigungs-Armada, markierten? Die Charonfahrt der kleinen Gauner, Schieber, Mörderlein und Hochstaplerchen? Nein, ein großes seliges Erstaunen liegt auf den Gesichtern der beiden kauzigen Paare, und zumal die alten Damen können sich vor Entzücken nicht fassen: Wie schön, wie wunderschön ist doch die Aussicht auf das Meer.

Handwerkliche Exaktheit, saubere plot-Durchführung, Beherrschung des Kontrapunktes, stimmig-versteckte Verweise, Beziehungen und Durchblicke, transparente Figuren (der Admiral mit der russischen Bibel, der Präsident, zu dem man sich geständnislüstern drängt, wie sich die Hausfrauen am Gemüsestand drängen) ... wie selten kommt das alles zusammen; wie viele platte Reißer und tiefgründig orakelnde Psychologie-Etüden werden statt dessen geboten,-und wenn man nachdenkt, stimmt es hinten und vorne nicht; wie wenige Schriftsteller verstehen ihr Metier so genau wie dieser Fred von Hoerschelmann, von dem man lernen kann, wie ein Stück konstruiert wird.

Aber man täusche sich nicht: ein so vollkommenes Fernsehspiel wie Dichter Nebel läßt beherzigenswerte Bauprinzipien, Kompositionsmethoden und Dialoggesetze erkennen; es zeigt, mit Hilfe welcher Techniken man Figuren schafft und diese Figuren choreographisch aufeinander bezieht. Nachmachen aber kann man es nur, wenn man Hoerschelmanns Kunstverstand, seine Poesie des Understatement und seinen Sinn für Ökonomie besitzt. Momos