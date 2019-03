Dessous, Dessous und die vergebliche Erinnerung an Auschwitz – Jean-Luc Godards "Une femme mariée"

Von Dieter E. Zimmer

In Jean-Luc Godards Film "Die Außenseiterbande" gibt es eine beiläufige Episode, in der man ein junges Mädchen vor einem Toilettenspiegel sieht, im Begriff, die Schönheitsratschläge irgendeiner Frauenzeitschrift buchstäblich ins Werk zu setzen: Ein Mensch paßt sich einem konfektionierten Menschenbild an.

Eine direkte Verbindung führt von dieser Szene mitten in Godards folgenden Film, "Eine verheiratete Frau" ("Une femme mariée", 1964), der nun auch in Deutschland zu sehen ist – mit einiger Verspätung zwar, dafür aber um so verständnisvoller synchronisiert und sogar unverschnitten.

Kurz nach der "Verheirateten Frau" drehte Godard, unermüdlich produktiv, die Lemmy-Caution-Travestie "Alphaville"; und dieser Film, so verunglückt er mir auch erscheinen will, wirft ein bezeichnendes Licht zurück auf die "Verheiratete Frau", den ich für einen der schönsten, der nachdenklichsten, der subtilsten Filme dieser Jahre halte.

"Alphaville": das ist der Ort, an dem eine seelenlose, durchtechnisierte und durchrationalisierte Welt alles "Menschliche" verdrängt hat – "Gewissen" und "Liebe" und "Poesie".