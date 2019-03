Von Egon Bahr

Diesen Artikel zu schreiben fiel nicht leicht, soweit die Schilderung der Tatsachen unterkühlenden Abstand verlangt. Sein Motiv ist nicht unangebrachte oder gar stellvertretende Verteidigung Willy Brandts, sondern der Wunsch, eine schädliche Entwicklung mit ihren gefährlichen Perspektiven für die Bundesrepublik bewußt zu machen. Sie ist durch die Auseinandersetzung um die Person Willy Brandts sichtbar geworden. Die Nähe der Zusammenarbeit mit ihm vermittelte die nötigen Kenntnisse.

In der deutschen Öffentlichkeit hat es eine Diskussion über die Diffamierungskampagne gegen Willy Brandt während des Wahlkampfes gegeben. Aus Mangel an Kenntnissen war sie nicht sehr ausführlich. Aber gerade weil schleichendes Gift auch dann Gift bliebe, wenn man nicht darüber spräche, sollte man ruhig darüber sprechen. Dabei kann unerörtert bleiben, was eine derartige Kampagne denen, die sie geführt haben, an Stimmen eingebracht hat. Für die folgenden Überlegungen ist dieser Gesichtspunkt uninteressant. Gerade deshalb ist es möglich, das Thema in aller Offenheit zu diskutieren, ohne in den Verdacht wehleidigen Lamentierens zu geraten.

Das Thema ist zum Teil ein Kapitel unverdauter deutscher Vergangenheit, zum anderen Teil eine in die Zukunft reichende Frage nach der politischen Moral in Deutschland; die Erörterung dieser Fragen aber dürfen wir uns nicht ersparen, auch wenn es unbequem ist.

Die Diffamierungskampagne 1965 war eine Fortsetzung dessen, was schon 1961 stattgefunden hatte, diesmal aufbauend auf der Vorarbeit, auf der ganzen Skala verfeinerter und vergröberter Mittel. Sie konnte mit folgender Situation rechnen:

Im Sommer dieses Jahres war durchschnittlich jedem zweiten Bundesbürger bekannt, daß Willy Brandt während des Tausendjährigen Reiches emigriert war. Der Prozentsatz derer, die davon gehört hatten, daß er einen anderen Geburtsnamen trug, war etwas höher, daß er irgend etwas mit einer norwegischen Uniform zu tun hatte, etwas geringer. Daß er in seiner Jugend weiter links stand als heute und auf der republikanischen Seite in Spanien gewesen ist, war sehr viel weniger Menschen bekannt, aber immerhin knapp 30 Prozent. Die Ziffern über dieses "Wissen" sind während der vergangenen vier Jahre, in den einzelnen Kategorien unterschiedlich, um das zwei- bis dreifache gestiegen. Es gab Menschen, die sich subjektiv durchaus gutgläubig heute auf Veröffentlichungen oder Bücher beriefen, die 1961 erschienen waren und in der Zwischenzeit längst durch Gerichtsurteil oder durch einen entsprechenden Widerruf der Autoren abgetan zu sein schienen.

Alle seit 1961 geführten und gewonnenen Prozesse waren in ihrer Wirkung auf die Weiterverbreitung derselben festgestellten oder widerrufenen Lügen, Verdrehungen und Böswilligkeiten gleich null. Was vor 1961 in Gang gesetzt worden war, machte sich gewissermaßen selbständig, unabhängig vom Ursprung, und begann ein virulentes Eigenleben.