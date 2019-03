Bonn, im Oktober

Kürzlich fand in Bonn in sehr kleinem, vertraulichem Kreis ein Gespräch von Regierungspolitikern statt, in dem die Verständigungsmöglichkeiten mit Frankreich durchdiskutiert wurden. Dabei stellte sich heraus, daß die Konzessionsbereiten und Verständigungswilligen ebenso am Ende ihres Lateins sind wie ihre von vornherein skeptischeren Gesprächspartner. Eine Desintegration der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie sie de Gaulle offensichtlich anstrebt, will in Bonn niemand mitmachen. So haben es die armen Gaullisten in Bonn schwer. Am schwersten mit dem General selbst.

Es bleibt eine vage Hoffnung, die auch bei einer Begegnung deutscher und französischer Industrieller auf dem Petersberg anklang. Dort wurde erkennbar, daß auch in französischen Industriekreisen die Fortdauer der Integration des Gemeinsamen Marktes gewünscht wird. Es ist bekannt, daß die französische Landwirtschaft dies noch dringender wünscht. So hofft man nun in Bonn auf den Einfluß dieser Kreise.

Verständigungsmöglichkeiten mit der französischen Regierung wären nach Bonner Auffassung durchaus gegeben. Man wäre zum Beispiel in der Bundeshauptstadt zu einer festen mündlichen Zusicherung bereit, in allen wichtigen Fragen keine Mehrheitsentscheidung gegen ein Land der Gemeinschaft zuzulassen – eine Zusicherung, der sich die anderen EWG-Partner sicher anschließen würden. Solche Spielregeln werden in der Politik und in der Wirtschaft unter Partnern mit gleichgerichteten Interessen ja öfter vereinbart. Aber General de Gaulle genügt eine solche Absprache nicht. Er verlangt eine schriftliche Fixierung, also eine Änderung der Römischen Verträge. Das aber wäre nach der Ansicht aller anderen EWG-Partner der Anfang einer Desintegration, deren Auswirkungen nicht abzusehen wären. Allzuleicht könnte dann, was Robert Schuman, Adenauer und de Gasperi begonnen haben, was ihre Nachfolger weitergebaut haben, bis zur nationalstaatlichen Eigenbrötelei rückgängig gemacht werden.

Auch über die Rolle der Brüsseler Kommission könnte man sich nach der Meinung Bonns durchaus verständigen. Ihre Kompetenzen könnten enger gefaßt werden. Man könnte ihre Initiativen von vorherigen Absprachen mit den Regierungen abhängig machen, so daß nationale Empfindlichkeiten geschont würden. Niemand in Bonn ist allerdings bereit, der Kommission ihre Rolle als Koordinator streitig zu machen und sie von Beratungen fernzuhalten, in denen sie wegen ihrer Sachkunde gebraucht wird und nach den Römischen Verträgen mitzuwirken hat. Die Einladung an Frankreich zu einer Ministerkonferenz ohne Beteiligung der Kommission darf nach der Meinung der Bundesregierung nicht so ausgelegt werden, als ob sich Bonn damit bereits das Konzept de Gaulles zu eigen gemacht hätte.

Ein weiterer Streitpunkt zwischen sogenannten "Gaullisten" und "Atlantikern" ist die Frage der Mitwirkung Deutschlands bei der nuklearen Verteidigung. Hier stimmen die Gaullisten den Vorstellungen des Generals weitgehend zu, Europa müsse von den USA unabhängig werden, vielleicht in der falschen Hoffnung, daß die Bundesrepublik eines Tages dann doch an einer europäischen, sprich: französischen Nuklearmacht mitbeteiligt werden könnte.

Allerdings sind auch der Bundeskanzler und der Bundesaußenminister der Meinung, daß die Bundesrepublik auf die Dauer nicht nur das konventionelle Fußvolk der westlichen Verteidigung stellen dürfe. Erhard und Schröder möchten die Mitwirkung der Bundesrepublik bei der nuklearen Verteidigung institutionalisieren. Dazu genügt ihnen die Beteiligung an einer jener zahlenmäßig wachsenden und damit wertloser werdenden Planungsstäbe nicht. Der Regierungssprecher kündigte an, daß der Bundeskanzler zu seiner Begegnung mit Präsident Johnson konkrete Vorschläge für eine deutsche Beteiligung an der westlichen Nuklearmacht mitbringen werde. Wie diese Vorschläge aussehen werden, ist indes noch unbekannt. Robert Strobel