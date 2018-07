Inhalt Seite 1 — Es gibt keine „gute Gesellschaft“ mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfgang Zapf: Wandlungen der deutschen Elite. Ein Zirkulationsmodell deutscher Führungsgruppen 1919–1961. Verlag R. Piper, München; 260 Seiten, 24,– DM.

Den deutschen Soziologen hält man hin und wieder vor, sie begnügten sich entweder mit der spekulativen Vertiefung vorgegebener theoretischer Meinungen oder mit einer oberflächlichen Markt- und Meinungsanalyse. Daß ein solches Urteil so generell nicht stimmen kann, zeigt eine Untersuchung der Eliten der deutschen Gesellschaft.

Der gewählte Zeitraun, gut vierzig Jahre während, erlaubt sinen Einblick in drei Epochen der jüngsten deutschen Geschichte: die Weimarer Zeit, das Dritte Reich und die ersten zwölf Jahre der Bonner Republik. In diesen Zeitraum fällt die Verfolgung der Weimarer Oberschicht durch die Nationalsozialisten und die Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber haben diese und andere Einschnitte im deutschen Staatswesen einen nachhaltigen Einfluß auf die Zusammensetzung der Elite, das heißt, der Führungsgruppen, gehabt? Sehen wir uns die Resultate der Untersuchung an.

Der Autor untersucht die Führungsgruppen auf ihre Herkunft, ihre Rekrutierung, ihr Gesellschaftsbild, ihre Kohärenz und ihre Zirkulation hin. Die frühe bürgerliche Gesellschaft, so vermerkt er rückblickend, habe ihre Form in der Trennung von Statt und Gesellschaft gefunden. Das sei nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr so. Die Repräsentation organisierter Interessen in unserer Gesellschaft mit ihrer Einwirkung auf den Staat verlange die Einbeziehung der Führungsgruppen von Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Kultur und Kommunikation neben den Eliten der Politik und der Verwaltung. Die Führungsfunktionen in unserer Gesellschaft hätten sich mit der Auflösung der Einheit von Reichtum, Ansehen und Macht nach 1918 differenziert.

Die gesellschaftlichen Umschichtungen seien dabei ohne Einfluß auf die Größe des Kreises geblieben, den man den Führungsgruppen zurechnen könne; er habe damals wie heute etwa fünf vom Hundert der Bevölkerung umfaßt. In welchem Umfang und nach welchen Kriterien die Elite sich ergänze, hänge von ideologischen Gesichtspunkten und von Effizienzerwägungen ab. „Den Nationalsozialisten und auch den ostdeutschen Kommunisten waren bei der Entfernung der Juden beziehungsweise der Bürgerlichen ideologische Gesichtspunkte ausschlaggebend; lange Ausfallzeiten wurden dafür in Kauf genommen.“ Die Nazi-Elite kennzeichnet Zapf demgemäß als das Resultat eines „Aufstiegs der Außenseiter“.

Über vierzig Jahre hinweg konstatiert Zapf, daß Politik, Wissenschaft und Kunst eine weitgehendere Zirkulation möglich machen als Militär, Wirtschaft und Verwaltung. „Untere gesellschaftliche Gruppen dringen leichter in die ‚neue Elite‘ ein, das heißt, sie können sich in den Bereichen politischer Wahlämter, wissenschaftlicher Leistung und künstlerischer Prominenz eher behaupten als in den durch erlesene Traditionen versperrten Schlüsselstellungen der herrschenden Klasse, vornehmlich in Offizierskorps, Beamtenschaft und Wirtschaftsführung.“

Aus der Charakteristik der westdeutschen Führungsgruppen nach 1945 seien drei interessante Thesen erwähnt: