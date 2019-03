Inhalt Seite 1 — Handelsspannen ohne Geheimnis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mindestens zwei Jahre wird es noch dauern, bis das öffentliche Preisbindungsregister vollständig auf dem Tisch liegen wird. Früher schafft es das Bundeskartellamt in Berlin nicht, diese seine neue Aufgabe zu bewältigen. Für die Markenartikelindustrie und für den Handel ist das jedoch ein schwacher Trost. Denn die Beamten am Platz der Luftbrücke werden auch schon vorher interessierten Kreisen Auskunft darüber geben, was sie über die Preisbindungen und die Handelsspannen der bei ihnen angemeldeten Artikel wissen. Auch wenn die Angaben vorläufig noch unvollständig sind und noch nicht bis in alle Einzelheiten den neuen Bestimmungen der Kartellnovelle für die Anmeldung von Preisbindungen entsprechen, wird also jedermann erfahren können, was mit preisgebundenen Artikeln verdient wird.

Der Gesetzgeber war sich der Zeitspanne bewußt, die für die Anlage eines solchen Registers, das von den Markenartikelherstellern und auch vom Handel als "Pranger" empfunden wird, nun einmal benötigt wird. Um in der Zwischenzeit die erstrebte Publizität zu gewährleisten, hat er dem "Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen" eine Übergangsvorschrift zugefügt, nach der auch schon in der Übergangszeit "auf Antrag jedem Auskunft über die Angaben zu erteilen" ist, die in das Preisbindungsregister einzutragen sind.

Der Schleier, der über den Handelsspannen liegt, wird Anfang nächsten Jahres fallen, zumindest für die Artikel, bei denen sich der Wettbewerb nicht in den Einzelhandelsgeschäften über den Preis abspielt. Vom 1. Januar 1966 an sind der Anmeldung von Preisbindungen vollständige Angaben über alle vom Hersteller oder Händler den nachfolgenden Stufen berechneten Abgabepreise, über die Handelsspannen sowie darüber beizufügen, ob nur bestimmte Abnehmergruppen beliefert werden oder ob bestimmte Abnehmergruppen von der Belieferung ausgeschlossen sind. Diese Abnehmer müssen sogar angegeben werden.

Das ist für deutsche Verhältnisse revolutionär. Daß von den Betroffenen, den Herstellern wie auch den Händlern, dagegen Sturm gelaufen worden ist, kann deshalb nicht verwundern. Dies ist der Preis, den sie nun dafür zahlen müssen, daß sie weiterhin etwas praktizieren dürfen, was auch nach den Worten des gewiß mittelstandsfreundlichen Wirtschaftsministers Schmücker nicht in das marktwirtschaftliche System hineinpaßt.

Der Wirtschaftsausschuß des letzten Bundestages war für die Kartellnovelle federführend. Er hat die Einführung eines öffentlichen Preisbindungsregisters sachlich einwandfrei begründet. Von seiner Einrichtung versprach sich der Ausschuß "bessere Kontrollmöglichkeiten über nicht marktgerechte oder diskriminierende Preisbindungen". Insbesondere erscheint die "Öffentlichkeit des Registers", so heißt es in der Begründung, "ein geeignetes Mittel, in Zukunft die Festsetzung diskriminierender Rabatte zu verhindern. Die während der Beratung geäußerte Besorgnis, laienhafte Kritiken, insbesondere an den ausgewiesenen Spannen, könnten durch das öffentliche Preisbindungsregister geradezu herausgefordert werden, teilte die Mehrheit im Ausschuß nicht."

Natürlich weiß man auch im Bundeskartellamt, daß möglicherweise durch falsche Interpretation der Handelsspanne die längst ausdiskutierte Debatte um die Preisbindung neu entflammt werden könnte. Kartellamtspräsident Dr. Eberhard Günther sagte in einem "Round-table-Gespräch" anläßlich der Anuga in Köln dazu, daß es lediglich die Absicht der Bundesregierung sei, Krankheitselemente, die möglicherweise im Markenartikel in Form überhöhter Spannen stecken, mit Hilfe des öffentlichen Registers aufzudecken.

Es ist wohl auch weniger die Furcht vor unsachlicher Kritik, die den "Preisbindern" soviel Unbehagen bereitet. Dahinter steckt die Angst vor der sachlichen Beurteilung durch den Konkurrenten.