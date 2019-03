Bundeswirtschaftsminister Schmücker hat allen Anlaß, mit der Versicherungswirtschaft zufrieden zu sein: es gibt kaum einen anderen Wirtschaftszweig, der so konsequent-verläßlich zu den marktwirtschaftlichen Grundsätzen steht. Wie eben erst auf der Mannheimer Tagung des "Gesamtverbandes" noch besonders betont wurde, geht die Solidarität mit dem Regierungskurs sogar so weit, daß man den restriktiven Kurs der Bundesbank als notwendig anerkennt.

Nun aber heißt es, daß wachsende Häufigkeit der Schäden ebenso wie der höhere durchschnittliche Aufwand für den einzelnen Schadensfall in vielen Sparten höhere Prämien notwendig machen. Dabei will man notfalls verstärkt auf die Möglichkeiten zurückgreifen, die das Kartellgesetz, mit seiner Sonderklausel für das Assekuranzgeschäft, bietet. Kommt da also der Pferdefuß des marktwirtschaftlichen Wohlverhaltens zum Vorschein, wenn "Preisanhebungen" gefordert und durch Kartelle abgesichert werden?

Professor Frey, der Präsident des Gesamtverbandes, hat darauf die Antwort gegeben: es handele sich nicht eigentlich um Preiserhöhungen da, wo ein höherer Leistungsaufwand erbracht und "gewissermaßen auf die Gemeinschaft der Versicherten umgelegt" werden müsse... Wer demnächst höhere Kosten durch "risikogerecht" angehobene Prämien haben wird, dem mag dies als blanke Spitzfindigkeit erscheinen; immerhin, etwas ist schon "dran". et.