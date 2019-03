Von Hans-Jürgen Usko

Am Freitag vormittag, dem 15. Oktober 1965, um 9 Uhr und 9 Minuten, hielt vor der Volksbank in Berlin-Neukölln, Weserstraße 217, ein gelber Opel-Rekord mit dem Kennzeichen "B – LK 268". Der Fahrer, etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß, schlank, aber muskulös, zog die Handbremse. Den Motor ließ er laufen. Dann stieg er aus. Er trug eine beige-bräunliche Feircord-Hose, einen anthrazitfarbenen Rollkragerpullover – und eine schwarze Aktentasche. Sie war leer.

Drei Minuten später, um 9 Uhr und 12 Minuten, war die Aktentasche voll. Der Mann verlief die Bankfiliale, ging auf den gelben Rekord zu, warf die Aktentasche hinein und setzte sich ars Steuer. Dann gab er Gas. Drei Stunden danach rief der Kassierer der Zweigstelle seine Zentrale an und bat "zwecks Fortsetzung der Kundenauszahlung" um die Zusendung von 106 000 Deutschen Mark. Er bekam sie.

Wenige Tage später lernten die Bürger Berlins das erregende Gefühl kennen, diesem Bankräuber gegenüberzutreten. Er war aus Wachs. Die Pistole in der Linken, den Rollkragen über das Gesicht gezogen, leicht geduckt, beige-bräunlichen Feincord an den Beinen, oben anthrazitfarben, stand er vis-à-vis den Mitmenschen hinter der sicheren Scheibe eines Neuköllner Warenhauses. Die Kriminalisten hatten das Bankräuber-Panoptikum inszeniert, diesen inkarnierten Steckbrief. Die Ganovenpuppe, rechts und links von verkäuflichem Mittelgenre flankiert, wirkte wie Reklame für Gaunerlook. Die Leute erfuhren, was Bankräuber zu tragen pflegen. Doch sie sahen sich’s ohne staatsbürgerliches Engagement an; so die rechte Empörung über die Tat, die kriminalistisch als Bereicherungsdelikt aufzufassen war, wollte bei den Zuschauern nicht aufkommen, denn:

Erstens war kein Blut geflossen.

Und zweitens "ist die Bank ja versichert".

Der komplikationslose Geldraub, von Kriminalreportern aller publizistischen Schattierungen mit solchen Attributen wie "verwegen", ,,dreist" "frech" oder "tollkühn" versehen, kann der uneingestandenen Akklamation des Publikum; sicher sein. Gaunerstücke dieser Art werden weniger beschimpft denn rezensiert. Sie gehen in der Tat "über die Bühne". Eine geradezu sportliche Anteilnahme, die außerhalb des normalen Rechtsempfindens (das selbstverständlich die Tat ablehnt) liegt, bagatellisiert den Schurkenstreich.