Wenn wir mehr Obst essen – reichlich bis zur Durchfallgrenze –, so bleiben wir gesund. „Zur Gesundheit“ sagen wir in Deutschland, wenn wir im Kreise der Zecher Bier und viele harte Sachen trinken, und in Frankreich sagen wir beim Wein: „Avotsangteh.“

Wir lieben die Gesundheit, und wenn ein Kind Keile bezieht, dann sagen wir: „Das ist ihm ganz gesund.“

Wie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu entnehmen ist, hat der niedersächsische Ministerialdirektor Dr. Bunnemann soeben in Göttingen erklärt, er befürworte die Prügelstrafe. Dieses befürwortende Wort sprach er als Leiter der Abteilung „Gesundheit“ im Sozialministerium und als Vorsitzender des niedersächsischen „Landesvereins für Volksgesundheitspflege“. Die erfreuliche Wechselwirkungzwischen Gesundheit und Dresche ist damit offiziell bestätigt.

Nun hat aber der Ministerialdirektor bei seinem Göttinger Referat – und das muß wohl beachtet werden! – nicht etwa hemmungslosen Wutausbrüchen das Wort geredet. Seine Befürwortung der Prügelstrafe trug das Kennwort „In gewissem Maße!“ Die Prügel, so sagte er, müsse „genau dosiert“ werden.

Wie doch die Volksgesundheitspflege ihre Fortschritte gemacht hat!

Als ich noch selber im prügelempfänglichen Alter war, mochte ich es lieber, daß mein Vater wütend war, wenn er mir spontan „eine knallte“. Hätte er – was er nie tat – maßvoll genau dosiert, routiniert und kalten Herzens auf mir herumgetrommelt, so hätte ich das für ausgesprochen schädigend für meine leibliche und – vor allem – seelische Gesundheit gehalten. Aber wie wir sehen, hat die Wissenschaft der Volksgesundheitspflege seither bedeutende Fortschritte gemacht. Sie ist differenzierter geworden. Doch gerade dies erfordert es zukünftig, daß andere Wissenschaften – wie Mathematik oder Mechanik – der Gesundheitspflege zu Hilfe kommen.

Das Beispiel liegt bereits vor. Hat man doch längst für jene Gesundheitsfanatiker, die das Sätzchen „Wohlbekomm’s“ zu häufig hintereinander sagen, einen Apparat erfunden, der „genau dosiert“. Man pustet mittels eines Schlauches in eine Blase, die so listig mit Chemikalien gefüllt ist, daß der Polizist sogleich sagen kann: „Aha, einskommaacht.“