R. S., Bonn ‚ im Oktober

In der Endphase seiner Kabinettsbildung wurde Erhard von verschiedenen Gruppen so hart bedrängt, daß er sich nicht mehr anders zu helfen wußte, als jeweils jedem nachzugeben. Nachdem er die Freien Demokraten mit der Zusage beruhigt hatte, er werde Mende wieder zum gesamtdeutschen Minister machen, bekam er es mit der CSU zu tun, die sich dadurch benachteiligt fühlte. Sie beschwichtigte er durch die Zuteilung eines fünften Ressorts (ursprünglich wollte er ihr nur vier geben). Daraufhin erhob sich aber die norddeutsche CDU (der verärgerte Barzel machte sich zu ihrem Sprecher) und rechnete Erhard vor, um wie vieles besser als sie die sehr viel schwächere CSU weggekommen sei. Da nahm Erhard den jungen Stoltenberg aus Schleswig-Holstein als Wissenschaftsminister in das Kabinett und gab dem katholischen Rheinländer Lücke das wichtige Innenressort. Endlich schien nun das mühevoll gezimmerte Kabinett zu stehen. Nun aber schlugen die Frauen Lärm und verlangten für die bereits beiseite geschobene Frau Schwarzhaupt wieder ein Ressort. Auch ihr Wunsch ging in Erfüllung.

Es gab Ministerkandidaten, die innerhalb von zwei Tagen für drei Ressorts in Betracht gezogen wurden. Bucher sollte Wissenschafts-, dann Gesundheitsminister werden, aber nachdem die FDP dieses Amt wegen zu geringer Bedeutung abgelehnt hatte, wurde er Wohnungsbauminister (allerdings ohne die Abteilung Raumordnung, die zum Innenministerium kommt). Eine Zeitlang wurde Bucher auch als Justizminister genannt. Jäger, der nun Justizminister wurde, hatte zunächst Innenminister werden sollen. Damit wären freilich die Notstandsgesetze für diese Regierungszeit Erhards erledigt gewesen. Strauß behauptet, daß Erhard auch ihm das Innenministerium angeboten habe. Tatsächlich gab es ein solches Angebot, wenn es auch nur zum Schein gemacht wurde. Strauß hatte zusagen müssen, daß er es ablehnen werde. Der neue Bundesinnenminister Lücke, der frühere Bundeswohnungsbauminister, hätte eigentlich Arbeitsminister werden sollen. Bundesinnenminister wurde er, nachdem Professor Mikat (Nordrhein-Westfalen) Erhards Angebot abgelehnt hatte. Lücke hat gute Beziehungen zur Opposition, die ihm vielleicht bei den Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze zugute kommen werden.

Stoltenberg, lange Haushaltsexperte im Bundestag, Dozent in Kiel und Leiter der Forschungsabteilung bei Krupp, bringt gute Voraussetzungen für eine Führung des Wissenschaftsministeriums mit. Der bisherige Bundesvertriebenenminister Lemmer soll Bundesbevollmächtigter in Berlin werden. Sein Nachfolger Gradl ist, wie er, Berliner. An Stelle Blanks, des bisherigen Bundesarbeitsministers, eines Mannes mit mancher guten Idee, aber wenig Glück und Geschick, tritt nun Hans Katzer. Seit vielen Jahren ist er Bundesgeschäftsführer der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, kommt also, wie Blank, vom linken Flügel der Partei und hat dort einen starken Anhang.