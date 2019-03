Von Weiner Höfer

Ihn umgibt jene Aura von Selbstsicherheit, die dem zusteht, der sich wochenlang auf Rundumverteidigung einrichten mußte, der sich mutig und umsichtig geschlagen hat, der mancherlei Anfechtungen zu widerstehen wußte und nun für sich, seine Sache und seine Partei mehr herausgeholt hat, als am Abend des 19. September selbst die kühnsten Optimisten unter den Freien Demokraten zu hoffen gewagt hätten.

"An Qualm, Herr Minister, hat es in den Wochen nach der Wahl nicht gefehlt – im Palais Schaumburg und in den Fraktionszimmern des Bundeshauses. Am dichtesten zog sich das Gewölk um Ihr Amt und um Ihr Haupt zusammen."

"Das ist richtig. Aber ich möchte das Amt nicht von dem Mann getrennt sehen. Weil meine Freunde und ich uns dieser Trennung widersetzten, sind die Schwierigkeiten überhaupt erst entstanden. Für den Herrn Bundeskanzler war es keinen Augenblick zweifelhaft, mich in seinem Kabinett haben zu wollen. Offenbar war ihm aber nahegelegt worden, mir ein anderes Amt als das des Bundesministers für Gesamtdeutsche Fragen anzuvertrauen."

"Zeigt sich in diesem Zögern nicht ein Widerspruch zu der vielgerühmten, aber auch arg strapazierten Redlichkeit des Bundeskanzlers? Denn im Wahlkampf haben Sie beide eher füreinander als gegeneinander gefochten."

"Ein Politiker, der eine Koalitionsregierung zusammenstellen muß, kann nicht immer auf menschliche Bindungen und moralische Maximen Rücksicht nehmen."