Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, wie festgefahren die Lage auf dem Kapitalmarkt geworden ist, dann hat ihn die vergangene Woche gebracht. Als nämlich die Klöckner-Werke – zwar nicht völlig unerwartet – ihre Dividendenerhöhung von 10 auf 11 Prozent bekanntgab, blieb der Kurs der Klöckner-Aktien davon völlig unberührt. Bei Klöckner läßt sich jetzt eine Rendite von 6,1 Prozent erzielen, das ist mehr als bei den meisten anderen Montanaktien. Aber hohe Renditen reizen zur Zeit die Anleger ebensowenig wie gute Zwischenberichte, wie sie beispielsweise die Unternehmen der Großchemie in letzter Zeit erstattet haben. Die Anleger sind gegenwärtig durch nichts mehr aus ihrer Reserve herauszubringen. Und wenn es tatsächlich einmal zu Anlagekäufen kommt (sie gehen meist auf das Konto der Investment-Fonds), dann führen sie nicht zu Kursanhebungen, weil schon bei leicht steigenden Notierungen von allen Seiten ausreichend Material zur Verfügung gestellt wird.

Die Notwendigkeit, sich über den Wertpapierverkauf liquide Mittel zu verschaffen, besteht offensichtlich überall. Nicht nur bei den Banken, die jetzt alle verfügbaren Reserven mobilisieren müssen, um die Kreditwünsche ihrer Kundschaf: befriedigen zu können, sondern auch bei deren Kunden, die trotz der niedrigen Kurse eher geneigt sind, sich die für die Unternehmensfinanzierung erforderlichen Mittel durch das Abstoßen von Effekten zu verschaffen, als auf teure Kredite zurückzugreifen.

Vielleicht brächten dennoch Banken und Kundschaft weiterhin Geduld auf, wenn sich irgendwo am Horizont der viel zitierte Silberstreifen zeigen würde. Aber davon kann mit dem besten Willen noch keine Rede sein. Von Woche zu Woche wird der Liquiditätsmangel drückender, auch ohne daß die Bundesbank ihre Restriktionen weiter verschärft. Sie ist in der von ihr oftmals herbeigesehnten Lage, der weiteren Entwicklung untätig zuschauen zu können.

Allmählich begreifen auch die Bundes-, Länder- und Kommunalpolitiker, daß nur das ausgegeben werden kann, was über Steuern hereingeholt wird. Bisher schob man die Fehlbeträge einfach in den außerordentlichen Haushalt, dessen Deckung dann über den Kapitalmarkt betrieben wurde. Das geht jetzt nicht mehr. Der Weg zum Kapitalmarkt ist erschwert worden.

Der sogenannte Berufshandel versuchte in den letzten Tagen immer wieder durch spekulative Käufe und Verkäufe die Börse vor dem Einschlafen zu bewahren und sich selbst am Leben zu erhalten. Dabei schlug der Versuch, das wertpapierinteressierte Publikum für die Erdölwerte zu interessieren, rasch fehl. Immerhin verdient die Preisentwicklung am Heizölmarkt Aufmerksamkeit. Schon ein Anziehen der Preise um zwei bis drei Prozent könnte den Ölunternehmen eine spürbare Entlastung bringen. Heute wird man wohl bereits mit einiger Sicherheit sagen können, daß die Deutsche Erdöl-AG in der Lage sein sollte, ihre zuletzt gezahlte Dividende von sechs Prozent aufrechtzuerhalten.

Auch am Montanmarkt gab es einige Bewegungen, aber überwiegend unbefriedigender Art. Die Kurse des Bochumer Vereins wurden zurückgenommen, weil Gerüchte über ein Abfindungsangebot an die freien Aktionäre auftauchten, das nicht den bisher gehegten Vorstellungen entsprach. Auch bei der Dortmund-Hörder Hüttenunion gab es eine gewisse Ernüchterung, hervorgerufen durch den Aktionärsbrief, der genau wie der der August Thyssen-Hütte auf die schwieriger gewordene Ertragssituation und auf die schwindenden Auftragsbestände in der Eisen- und Stahlindustrie hinweist. K. W.