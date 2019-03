In unserer Messe-Literaturbeilage vor vierzehn Tagen besprach Walter Jens das Kindler-Literatur-Lexikon. Es ist an uns die Frage gerichtet worden, ob die Redaktion recht daran tat, dieses Werk einem Mann zur Rezension zu geben, der in ihm, unter sehr vielen anderen, als Mitarbeiter genannt wird. Es ist eine grundsätzliche Frage, die sich uns in der einen oder anderen Form immer wieder stellt. Eine grundsätzliche Antwort läßt sie leider nicht zu. Eine Entscheidung kann nur von Fall zu Fall, unter Berücksichtigung aller seiner besonderen Umstände, getroffen werden: Wir haben, um allen Vorwürfen zuvorzukommen, Herrn Professor Jens gebeten, die besonderen Umstände dieses Falles zu erläutern. Er schrieb uns:

Nein, ich kann nicht einsehen, warum ich ein Werk nicht besprechen sollte, an dessen Vorbereitung ich vor fünf Jahren in der Weise beteiligt war, daß ich einen Essay über griechische Literatur schrieb und eine mir zur Ergänzung übersandte Liste hellenischer Autoren überprüfte.

Ich kann nicht einsehen, weshalb es mir nur deshalb, weil ich im ersten Stadium des Unternehmens einem Hundertdreißigstel des Projekts meine Anteilnahme zuwandte, nicht vergönnt sein sollte, Lobendes und Kritisches (und das Kritische, man zähle nach, überwog) zu einem Unternehmen zu sagen, auf das ich jahrelang mit Spannung und Sorge gewartet habe.

Handelte ich nach den Wünschen mancher Robespierre-Naturen, dann dürfte ich – bei fast jedem Buch, das mich interessiert, in der einen oder anderen Weise persönlich beteiligt – überhaupt nicht, mehr rezensieren. Das "Lexikon der Alten Welt" zum Beispiel, eins der nächsten Projekte, schiede schon darum von vornherein aus, weil die Editoren zum Teil meine nahen Fachkollegen sind. Thomas Manns Briefe gehörten gleichfalls nicht in meine Hand; kritische Noten müßten suspekt sein, da ich ja in hohem Maß beteiligt bin: Meine Frau hat selbst einen Band Thomas Mannscher Briefe ediert. Und so geht es weiter, und so geht es fort, ein rezensionswidriges Element läßt sich in jedem Fall ohne besondere Anstrengung ausfindig machen.

Soll man also verzichten? Muß man zu Beginn jeder Rezension eine Konfession ablegen ein Bekenntnis, wie es sich dort empfiehlt, wo man das Buch eines Freundes bespricht?

Nein, ich bin nicht dieser Ansicht. Und will nicht verschweigen, was mich an dieser Rezension geärgert hat: in usum eruditorum Germanicorum hieß es in meinem Manuskript; der Setzer aber schmuggelte ein i hinein und druckte wortschöpferisch eruditorium. Der Redakteur ließ es ihm durchgehen. Man sieht, auch ich habe meinen Kummer.