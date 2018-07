mechanisches Geräusch. Doch es gibt hier keine Windmühle. Sie nennen diesen Nachtvogel Chuck, nach dem Wörterbuch ist es ein Kauz, sein Rufen gilt als todbringend.

Nach vier Wochen hat das Fremdsein nachgelassen. Die Gegenwart nimmt zu, sie wird nicht zeitlos, doch in der ungetrübten Fülle zwischen Meer und Himmel, Sonne, Wind und Bläue spüre ich oft schon etwas Überzähliges...

Am besten geben Sie keine unbestimmte Antwort, wenn jemand zu Ihnen sagt: „Kommen Sie in mein Haus am Meer.“