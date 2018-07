Welch gründlicher Umzug des Paul Lücke! Er bricht nicht nur die (ihn interessierende) Abteilung Städtebau und Raumordnung aus dem Wohnungsbauministerium heraus und nimmt sie mit in das Bundesinnenministerium, er nimmt auch den Staatssekretär mit, obgleich dieser von den Aufgaben des neuen Wirkungsbereichs doch wohl nicht allzu viel verstehen dürfte. Und damit man, wie gewohnt, beisammen bleibt, läßt sich der Minister auch noch von seinem Pressereferenten begleiten, der im Wohnungsbauministerium ein sehr tüchtiger Mann war, aber von den Aufgaben des Innenministeriums vorläufig ebensowenig versteht wie der Minister und der mitziehende Staatssekretär.

Einer von den beiden Staatssekretären, die bisher im Bundesinnenministerium gearbeitet haben, geht in Pension. Wäre es da nicht ratsam gewesen, wenigstens den bisherigen Pressesprecher, seit Jahren in diesem Fach versiert und überdies Jurist von Beruf – was weder der neue Minister noch der neue Staatssekretär ist – auf dem Posten zu belassen? Ein bißchen Sachkunde gehört ja vermutlich auch dazu. R. S.