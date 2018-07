Die Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) hat eine Fülle von Protesten ausgelöst. So erklärte am Wochenende das Präsidium des Bundes der Vertriebenen: Es dürfe nicht das „Heimatrecht der Vertriebenen über die Köpfe der Betroffenen hinweg als Kaufpreis für eine Versöhnungspolitik gegenüber dem kommunistischen Regime Polens“ angeboten werden. Zuvor hatte Wenzel Jacksch, der Präsident des Bundes, die Denkschrift verurteilt: „Wir wenden uns gegen das nachträgliche Hineinschmuggeln einer Kollektivschuld.“

Und noch davor, also sogleich nach der Veröffentlichung der Denkschrift, hatte der Beauftragte der EKD für Umsiedler- und Vertriebenenfragen, Bischof Reinhard Wester, gebeten, von seinem Amt entbunden zu werden. Ein Wunsch, den man gut verstehen kann, denn daß der Mann, der von der EKD als Vertriebenen-Bischof eingesetzt wurde, an der Ausarbeitung einer Denkschrift der EKD, die sich mit dem Schicksal der Vertriebenen befaßt, nicht beteiligt wurde, ist in der Tat recht überraschend. Offenbar hat man Leute, die einen, im Sinne der Denkschrift, unbequemen Standpunkt einnehmen, um zum Ziel zu kommen, zu den Sitzungen gar nicht erst eingeladen. Das ist zwar ein probates Mittel, um etwas schneller zu einem „allgemeinen“ Konsensus zu gelangen, nur müssen die Kontroversen, die man nicht in der Kammer geführt hat, dann auf dem Marktplatz ausgetragen werden. Und das ist, wie sich nun zeigt, noch schwieriger.

Es ist deshalb schwieriger, weil eine solche Denkschrift auf dem Markt nicht das Nachdenken anregt, sondern die Emotionen. Die Denkschrift wollte aber – dies muß gerechterweise zugegeben werden – wirklich das Nachdenken anregen; sie hat keine Empfehlung zur einseitigen Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze gegeben. Was ihre Autoren wollten ist dies: eine Atmosphäre schaffen, in der Akte der Versöhnung mit dem östlichen Nachbarn möglich sind. Vielleicht aber ist dies wiederum nur möglich, wenn die Kirche zunächst einmal die Versöhnung in den eigenen Reihen herstellt. Und eben das wurde versäumt.

Die Verfasser der Denkschrift glauben offenbar, wenn sie den Standpunkt der Ostkirche und den der Bruderschaften gesondert darstellten und dann einfach die Diagonale ziehen, sei damit die Versöhnung hergestellt. Aber das ist ein Irrtum – dazu ist die Lust der Bruderschaften an der Selbstgeißelung für die meisten Flüchtlinge ein zu großes Ärgernis. Die Logik ihrer Empfehlung, den Anspruch auf die deutschen Ostgebiete preiszugeben – „zu solcher Erkenntnis befreit das Evangelium die politische Vernunft“ –, ist weniger überzeugend als jedes der beiden Grundelemente – also als entweder die christliche Ethik oder der politische Realismus. Dff