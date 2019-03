Rhodesien bot London eine Garantie, daß es sich nach der Unabhängigkeitserklärung an die Verfassung von 1961 halten wolle, die den Farbigen ein Fünftel der Parlamentssitze gewährt. Premierminister Wilson verlangt aber für sie mindestens ein Drittel.

EWG: Die fünf Partner Frankreichs haben Paris ein gemeinsames Gespräch in Brüssel vorgeschlagen. Paris will nur mit den Regierungen, jedoch nicht in Brüssel und nicht mit der EWG-Kommission verhandeln. Seine Vorbedingungen: weniger Vollmachten für EWG-Präsident Hallstein, keine Mehrheitsbeschlüsse.

Kaschmir: Indien boykottierte eine von Pakistan beantragte Sitzung des Weltsicherheitsrats. Alle wichtigen politischen Führer Kaschmirs wurden von den Indern verhaftet.

Santo Domingo: OAS-Truppen verhinderten einen Staatsstreich der rechtsgerichteten Militärs gegen die provisorische Regierung Garcia-Godoy.