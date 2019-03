"Juan Gris" (Dortmund, Museum am Ostwall): Durch die Initiative von Lenoire Reygers und den Beistand von Daniel-Henry Kahnweiler, dem Freund und Biographen von Juan Gris, ist diese erste umfassende Retrospektive in Deutschland zustande gekommen. Juan Gris ist 1927 gestorben, das Werk des Malers, "der kurze Zeit lebte, wenig Glück hatte, sich nie vordrängte" (Kahnweiler), ist über die Welt zerstreut. Die rund hundert Gemälde und siebzig weitere Arbeiten kommen aus 20 Museen, einem Dutzend Galerien und über 40 Privatsammlungen. Man hat Juan Gris bisher als den konsequentesten, den unentwegtesten Kubisten verstanden, und es ist seltsam, aber gar nicht zu bestreiten, daß die Massierung der Bilder in den Jahren 1911 bis 1926 diese überkommene Auffassung, wonach seine Malerei gleichsam Demonstration und Verbildlichung einer Theorie darstelle, eher in Frage stellt als bestätigt. Der Kubismus erscheint nicht mehr als der einzig mögliche Aspekt, unter dem die Bilder zu betrachten sind. In seinem Katalogvorwort betont John Richardson beispielsweise die Beziehungen des Malers zum Jugendstil, die nicht nur in den frühen karikaturistischen Blättern und den Illustrationen für "Alma America" evident werden, sondern sich auch in gewissen Kurvaturen der späteren Bilder, vor allem in der Stilisierung der Landschaft, der ornamentalen Bäume und Gewächse als latente Reminiszenzen erhalten haben. Nur soll man diesen modischen Jugendstil-Aspekt nicht allzu hoch veranschlagen. Juan Gris ist weder auf die freischwingende Silhouette noch auf den mathematischen Kalkül festzulegen. Nachdem man bisher den logischen Aufbau, die klare und kalte Rationalität seiner Bilder gesehen und gewürdigt hat, ist es verständlich, die andere Komponente, das Intuitive, Leidenschaftliche, Sinnliche, Untheoretische dieser Malerei in den Vordergrund zu rücken.

Juan Gris bringt in die gedämpfte kubistische Palette neue kräftige Farben. Und im Gegensatz zur kubistischen Doktrin kommt bei ihm das als formauflösend verpönte Licht wieder zu künstlerischen Ehren, es gibt noch den streng gebauten Stilleben sinnlichen Glanz und Unmittelbarkeit. Die 1915 gemalte "Jalousie" mit dem gefilterten abgestuften Licht ist nur eines von vielen Beispielen für die außerordentliche Rolle, die dem Bildlicht in diesem Werk zukommt. Die Ausstellung bleibt bis zum 4. Dezember in Dortmund und geht ins Wallraf-Richartz-Museum, Köln.

(Düsseldorf, Galerie Alex Vömel): Die erste Ausstellung des 42jährigen Bildhauers. Seine Metallskulpturen, das Arbeiten mit vorfabrizierten Elementen, die Verbindung von gewölbten Blechen und Stahlgestänge sind im Prinzip nichts Neues, aber in ihrer verspielten Leichtigkeit und Eleganz viel amüsanter und origineller als das meiste, was zur Zeit in diesem Genre geboten wird. Neben den etwas schematisch aufgebauten "Raumsäulen" und "Raumspiralen" beweist Will Brühl sein Talent vor allem an den asymmetrischen Gebilden, die das Motiv des "Raumwirbels" in aufgefächerten, aufschwebenden Segelformen variieren. Die Mehrzahl der ausgestellten Arbeiten ist als Modell für Großplastik gedacht. Bis 11. November. "Kunst – Bücher – Autographen" (Berlin, Gerda Bassenge): Die Herbstauktionen vom 2. bis 6. November bringen ein überraschend reiches Material an Alten Zeichnungen, vor allem italienische Architekturzeichnungen und sehr reizvolle, vielfach entlegene, erst annähernd bestimmte Blätter des 18. Jahrhunderts. Bei der Alten Graphik gibt es außerhalb des traditionellen Angebots einen herrlichen Kupferstich "Cucina" des Erzmanieristen Arcimboldi, vermutlich ein Unikum. In der Modernen Abteilung viel deutsche expressionistische Graphik, dazu Plastik von der Sintenis, von Barlach, Mataré und Chadwick. Das kostbarste Stück der gesamten Auktion (Schätzpreis 70 000 Mark): das verschollen geglaubte Manuskript der "Kreutzersonate", 12 Seiten mit der vollständigen Exposition des ersten Satzes, mit der Überschrift "Sonata mulattica" und der Widmung an den Violinvirtuosen Bridgetower, den Sohn eines abessinischen Prinzen – erst für die Druckausgabe hat Beethoven die Widmung auf Kreutzer umgeschrieben.

Gottfried Sello