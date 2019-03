Es würde gewiß schwerfallen, Anhaltspunkte dafür zu finden, daß sich die Richter des Bundesverfassungsgerichts bei Äsen Entscheidungen etwa von "staatspolitisch" begründeten Wünschen beeinflussen ließen. Wenn sie jetzt in Sachen Kuponsteuer in bemerkenswert kurzer Zeit ihren Spruch gefällt haben, so kann man daraus nur schließen, daß die Rechtslage klar und eindeutig war, obwohl die Juristen des Bankenverbandes nach wie vor völlig anderer Ansicht sind.

Gegen das Gesetz waren zwei Verfassungsbeschwerden erhoben worden, mit der Begründung, daß die Kuponsteuer zu einer Diskriminierung der ausländischen Besitzer deutscher Anleihen führe. Das Gericht hat diese Beschwerden abgewiesen. Die am 1. Juli dieses Jahres, eingeführte Kuponsteuer habe nur die Privilegien aufgehoben, die 1930 eingeräumt worden seien, um Ausländern die Kapitalanlage in Deutschland attraktiver zu machen. Die ausländischen Anleger hätten nicht darauf vertrauen können, daß diese Privilegierung auch bei einem völligen Wandel der währungspolitischen Lage aufrechterhalten werde. Auch die Anwendung des Gesetzes auf den "Altbesitz" sei nicht zu beanstanden, da sonst das verfassungsrechtlich legitime Ziel der Abwehr des inflationsfördernden Zuflusses von Auslandskapital nicht hätte erreicht werden können.

Karlsruhe locuta – causa finita, was nicht heißt, daß Bundesregierung und Bundesbank nicht eines Tages wieder daran interessiert sein könnten, Ausländern den Kauf deutscher Anleihen schmackhafter zu machen. ehk