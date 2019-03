Inhalt Seite 1 — Lydia Schierning empfiehlt Schallplatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Henry Purcell: "Dido und Aeneas"; Baker, Clark, Sinclair. Herincx, Anthony-Singers, The English Chamber Orchestra, Leitung: Anthony Lewis; Teldec SAWD 9935-A, 25,– DM

In dieser unkomplizierten, hier lächelnden, dort melancholischen, manchmal auch grotesken Musik des bedeutendsten englischen Barock-Komponisten dominiert eine überragende Sängerin in einem hervorragenden Ensemble: Janer Baker, die mit ihrer großen, in allen Lagen wohlausgewogenen Stimme der Gestalt der Dido eine tragisch-erhabene Würde gibt.

Joseph Haydn: "Missa in angustiis (Nelson-Messe)"; Stahlmann, Watts, Brown, Krause, Chor des King’s College, Cambridge, Londoner Sinfonieorchester, Leitung: David Willcocks; Decca SAWD 9941-A, 25,– DM

Dem Dirigenten David Willcocks gelingt es, die neue Kühnheit der künstlerischen Haltung, die in den Alterswerken Haydns auftaucht, glaubhaft dirzustellen: Er wird den wuchtigen und realistischd-amatischen Teilen genauso gerecht wie den innig melodischen.

Franz Liszt: "Eine Faust-Sinfonie"; Bressler, Choral-Society, New Yorker Philharmoniker, Leitung: Leonard Bernstein; CBS 72 221/22, 50,– DM

Bernstein fegt alle Spinnweben weg, von denen diese auf Literarisches gerichtete Musik des 11 Jahrhunderts eingehüllt zu sein scheint. Der Hörer entdeckt so in Franz Liszt den Neuerer, der unermüdlich nie dagewesene Möglichkeitendes Klangs erfindet.

Charles Koechlin: "Les bandar-log", Pierre Boulez: "Le soleil des eaux", Olivier Messiaen: "Chronochromie"; BBC Symphony Orchestra, Leitung: Antal Dorati und Pierre Boulez; Electrola SME 91 457, 25,– DM