Es scheint, als sei das Wetter mit unseren Soldaten und ihrer guten Sache. Noch schöner und heller als an den Vortagen ist der Morgen aufgegangen. Uns findet er hoch im Wald, der Himmel leuchtet blau und wolkenlos. In der Macht war der Boden gefroren, jetzt macht ihn die Sonne glitschig wie Schmierseife. Am Rande der Schneise heben ein paar letzte, anspruchslose Wiesenblumen die Köpfe im Reif ...

Eine Stunde später stehen wir auf einem Beobachtungspunkt mitten im Räume der Gefechtshandlungen des letzten Tages von „Oktobersturm“. Hier, ein ganzes Stück tiefer als oben auf dem Gefechtsstand, ist der Himmel zwar wundervoll rein im Zenit, aber über dem Gelände liegt eine feine Dunstschicht. Die westliche Seite, deren ursprüngliche Aggressionspläne längst gescheitert sind und die bereits in die Tiefe ihres Raumes zurückgeworfen wurde, geht ihrer Niederlage entgegen. Die „roten“ Verbände, über Nacht nochmals verstärkt, stehen in den Sturmausgangsstellungen bereit. Sie haben „Blau“ 15 Minuten lang mit Artilleriefeuer und Bombenangriffen zugedeckt.

Aber „Blau“ wehrt sich verzweifelt, und in der Art des in die Enge getriebenen Raubtieres versucht nun der Aggressor das Äußerste: Er setzt, obwohl schon in aussichtsloser Lage, Atomwaffen ein. Er führt einige Kernwaffenschläge auf die Gruppierung von „Rot“ und hat zweifellos vor, noch weiter mit Tod und Verderben um sich zu schlagen.

Daraufhin sind unsere Armeen gezwungen, in der gleichen Sprache zu antworten. Aber das Echo ist vielfach, und es vernichtet jene, die den Schrecken beschworen haben. Mit größerer Zahl und mit mächtigeren Kalibern von Kernwaffen schlägt „Rot“ auf die Feuermittel und die Truppen des Aggressors. Im Tiefflug brausen Überschallmaschinen heran, die über den Aufstellungen des Gegners senkrecht wie silberne Raketen in den Himmel ziehen. Am Horizont wachsen aus dunkelglühenden Feuerbällen die schwarzen Pilze der Vergeltung ...

Westdeutsche Arbeiter haben im letzten Moment, als die Kräfte von „Blau“, das wäre im Ernstfall die Bundeswehr, sich schon absetzten, ein eilig befohlenes Sprengkommando entwaffnet und die Brücke gerettet. Bei der Nachbareinheit spielt sich etwas ganz Ähnliches ab. Dort bezeichnen Einwohner dem Kommandeur unserer Truppen verschiedene Geländepunkte, die von den „blauen“ Kräften als Sperren und Hinterhalte ausgebaut sind.