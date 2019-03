Im vorigen Jahr begann der Desch-Verlag mit einem so wagemutigen wie anspruchsvollen Experiment. In drei umfangreichen Bänden – herausgegeben von Robert Jungk und Hans Josef Mundt – sollen "Modelle für eine neue Welt" entworfen und zur Diskussion gestellt werden. Ein wahrhaft tollkühnes, ja beinah verzweifeltes Vorhaben, das bisher wohl nur zu einem Teil gelungen ist – und auch nur teilweise gelingen konnte.

Beiträge internationaler Wissenschaftler, Schriftsteller und Publizisten – heißt es jeweils in den drei Bänden. Und hier ist, scheint mir, die Grenze, die das ganze Unternehmen so sehr einengen mußte, die verhinderte, daß die Reihe den Rahmen einer mehr oder weniger konventionellen Publikation sprengen konnte. Diese Thematik, die sich so rückhaltlos auf Neuland hinauswagt, hätte auch nach neuen Wegen des Büchermachens, einem neuen Darstellungsstil verlangt. Statt dessen wurde die bei uns so häufig angewandte und fast immer enttäuschende Anthologieform noch einmal strapaziert (diese verschiedenen "Bestandsaufnahmen", in denen man zwar einen Katalog von Autorenmeinungen findet, aber den angekündigten Gegenstand meist vergeblich sucht).

So kraß sind zum Glück die Defekte bei den "Modellen für eine neue Welt" nicht; im Gegenteil, das Resultat ist von großem Interesse, nur krankt es bisweilen – und ich glaube eben unnötigerweise – an den typischen Schwächen jenes modischen und so wenig bewährten Puzzle-Spiels, in dem Seiten- und Unterthemen eines Generalthemas an Experten, die gerade Zeit und Lust haben, verteilt werden.

Ihre Beiträge, zwischen zwanzig und dreißig Seiten, sind in der Regel zu kurz, um die persönliche Welt des Verfassers und seine subjektive Sehweise ganz darstellen zu können, und wiederum zu lang, um nicht voller subjektiver Perspektiven zu stecken. Auch versteht sich, daß da notgedrungen sehr große Qualitätsschwankungen auftreten müssen, daß also das Außergewöhnliche dicht auf das Unwesentliche folgt, und umgekehrt.

In zwei Bänden der Reihe überwiegt dennoch, trotz all solcher Einschränkungen, das Wichtige, das Informierende. Im ersten Band, "Der Griff nach der Zukunft – Planen und Freiheit", sind es einzelne grundlegende Essays: so die Arbeit von Günther Anders über Planung, die von Pierre Bertaux über Denkmaschinen und Kybernetik, die Aufsätze von Flechtheim und Hartmut von Hentig, die beiden ausgezeichneten Studien auf marxistischer Basis von Wolfgang Abendroth und Heinz Brakemeier, ein wesentlicher Beitrag von Theo Pirker zur kulturellen Voraussetzung der Planungsmöglichkeiten. Das ist als Summe schon recht viel.

Der zweite Band, "Wege ins neue Jahrtausend – Wettkampf der Planungen in Ost und West", interessiert besonders wegen seiner vielseitigen Analysen der verschiedenen Planungssituationen in den einzelnen Ländern und nationalen Machtgruppen. Eine Fülle von Material vermittelt Überblick und Vergleichsmöglichkeiten.

Der dritte Band hingegen, "Deutschland ohne Konzeption – Am Beginn einer neuen Epoche", scheint weitgehend überflüssig und von allzu lokaler Bedeutung. Auf keinem der behandelten Gebiete – nicht wirtschaftlich, nicht politisch, nicht kulturell – lassen sich bei uns wirklich lebendige Entwicklungen aufspüren, allem Bemühen zum Trotz; immer wieder ergibt sich der Eindruck des hoffnungslos Verspäteten, Erstarrten, des bloßen Ballasts, und die Versuche, aus diesem Ballast irgendwelche Ansätze für etwas Neues herauszuschälen, wirken reichlich künstlich und euphorisch.