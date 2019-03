Inhalt Seite 1 — "...mit ihren dreckigen Pfoten’’ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hang von Kuenheim

Meldorf

Studienrat Hans Stüdemann im schleswig-holsteinischen Meldorf hat allen Grund, fassungslos zu sein. Just in dem Augenblick, da gegen das nazistische Lehrer-Kleeblatt am Büsumer Nordsee-Gymnasium eingeschritten wurde, die Staatsanwaltschaft sich einschaltete und nach den Verfassern der hektographierten Blätter fahndet, in denen gegen jene gehetzt wird, "die das eigne Nest beschmutzen", wurden im kirchturmnahen Wesselburen die Straßenschilder mit dem Namen "Adolf Bartels" neugestanzt und aufgestellt. Hans Stüdemann im Verein mit drei gleichgesinnten Kollegen aus Meldorf und Heide protestierten in einem offenen Brief an Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Lembke gegen diesen provokatorischen Akt der Wesselburer Kommune.

Adolf Bartels – man erinnert sich: Ehrenbürger von Wesselburen, antisemitischer Schriftsteller und Literaturhistoriker. Die Dithmarscher – nicht alle, aber viele – verehren ihren Heimatsänger noch aus den Tagen des Dritten Reichs, von dem Goebbels’ Ministerialdirigent Haegert 1942 sagte: "Er hat sein Schwert angesetzt, wo er die eine Schlüsselstellung des Gegners erkannt hatte: auf dem Gebiet der Kultur. Hier hatte er den Literaturjuden, die sich auf alle möglichen Weisen zu tarnen versuchten, schon damals den gelben Stern angeheftet, der ihnen in seiner geistigen Form bereits so unangenehm war wie der heutige aus Stoff. Auch ohne Fragebogen und Ahnenpaß hat Bartels aus gesundem Instinkt heraus mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit die richtigen getroffen. Seine Werke sind Urkunden, die aus dem nationalsozialistischen Kampf nicht wegzudenken sind."

Da die "Dithmarscher Menschenart organisch gewachsen ist aus Nordseestürmen an den Deichen und also geformt vom Leben selber", wie ein begeisterter Journalist diesen Menschenschlag im Nordwesten Schleswig-Holsteins beschrieb, nimmt es nicht wunder, daß die Wesselburener Gemeinderäte in vollem Einvernehmen mit ihren Bürgern sich gegenüber allen Protesten taub stellen und ihre Adolf-Bartels-Schilder neu polierten. Daß die Kieler Regierung ihnen verbot, ihre Schule nach ihrem Mitbürger zu benennen, umgehen sie mit Bauernschläue und nennen sie schlicht: "Schule an der Adolf-Bartels-Straße."

Im Wesselburener Anzeigenblättchen wird dafür den vier Lehrern, die die Entscheidung des Gemeinderates kritisierten, kräftig auf die Finger geklopft: Diesen Leuten gehe es darum, zu diffamieren und zu beleidigen, so liest man. "Mit allen Mitteln versuchten sie, die Stadt in Mißkredit zu bringen, denn der Lauf der Dinge hat ja gezeigt, daß es genügend Menschen gibt, die geradezu mit Wollust mit ihren dreckigen Pfoten darin herumwühlen. Diese Philologen haben anscheinend zuviel Zeit, zuviel Freizeit."

Wesselburen beruft sich auf das Gesetz. Denn die Benennung von Straßen gehört zu den Aufgaben der Selbstverwaltung. Das Kieler Innenministerium sah keine Möglichkeit, die Gemeinde zu veranlassen, ihre Adolf-Bartels-Straße umzubenennen. Und obwohl der Ministerpräsident offen zu verstehen gegeben hatte, daß er die Vorgänge keineswegs billige, stanzten die Wesselburener unter dem Schutz der Legalität den Namen ihres alten Barden neu auf die Straßenschilder. "Ein Verwaltungsakt, der zur Ordnung eines geregelten Gemeindelebens notwendig ist". Außerdem hatte das Kieler Innenministerium im Januar 1965 verkündet: "Es gibt zwar ein Gesetz, das verbietet, die Namen prominenter Nationalsozialisten in der Öffentlichkeit zu erhalten, die Frage ist aber, ob Adolf Bartels zu ihnen zu zählen ist."