So ändern sich die Zeiten: vor neun Jahren, im Herbst 1956, hatte der damalige Bundesfinanzminister Fritz Schäffer bei der Notenbank ein Guthaben von nicht weniger als sieben Milliarden Mark angesammelt, den sogenannten Juliusturm. Das entsprach damals einem Viertel der gesamten jährlichen Ausgaben des Bundes. Heute fehlen dem Bundesfinanzminister sieben Milliarden, um den Haushalt für 1966 auszugleichen. 1956 wurde aus dem Parlament ein "Kuchenausschuß" gebildet, der den Juliusturm im Hinblick auf die Bundestagswahl des Jahres 1957 möglichst wirksam verteilen sollte. Das besorgte er so erfolgreich, daß von den sieben Milliarden nach zwei Jahren nichts mehr da war.

Auch vor der diesjährigen Bundestagswahl haben die Politiker wieder sehr freigiebig Geschenke ausgeteilt, nur mit dem Unterschied, daß sie dabei nicht auf irgendwelche Überschüsse zurückgreifen konnten, sondern daß sie über Geld verfügten, von dem sie wußten, daß es überhaupt nicht da sein werde. Deshalb soll anstatt des Kuchenausschusses eine parlamentarische Sparkommission eingesetzt werden, die vor der unerfreulichen Aufgabe steht, die Anforderungen an den Bundeshaushalt rigoros zusammenzustreichen.

Damals waren durch die Ansammlung von Haushaltsüberschüssen der Boom und damit auch der Preisauftrieb wirksam gedämpft worden. Der Bund hatte – wenn auch unbeabsichtigt – eine antizyklische Finanzpolitik betrieben. Heute ist der Bunndeshaushalt ebenfalls alles andere als konjunkturneutral, nur ist diesmal sehr zu befürchten, daß er die Bemühungen der Notenbank um die Stabilisierung von Währung und Wirtschaft ernsthaft behindert wird. Trotz der unbestreitbar großen Erfolge, die in den letzten zwei Legislaturperioden erzielt worden sind, ist es ein recht unerfreuliches Erbe, was der neue Bundestag und die neue Regierung übernehmen muß.

Hinsichtlich der Bundesfinanzen ist also, um mit dem Altbundeskanzler zu sprechen, "die Lage noch nie so ernst gewesen". Elf, zwölf oder sogar dreizehn Milliarden Mark müßte der Bund im nächsten Jahr mehr ausgeben, wenn alles das getan werden sollte, was Regierung und Parlament bisher beschlossen und versprochen haben. Aber nur fünf Milliarden Mark mehr als im Vorjahr werden in die Bundeskasse fließen. Um den rechnerischen Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben herzustellen, müßten also entweder sechs bis acht Milliarden von dem Aufgabenzuwachs abgestrichen werden, oder es müßten, entgegen allen vor der Wahl gemachten Versprechungen, einige Steuern erhöht werden.

Aber eine Steigerung der Bundesausgaben um fünf und mehr Milliarden würde bedeuten, daß der Haushalt weit mehr wächst als das reale Sozialprodukt. Damit würde sich die so oft von der Regierung und allen Parteien gegebene Versicherung, daß die Stabilität der Kaufkraft den Vorrang vor allen anderen wirtschaftspolitischen Zielen habe, als leere Versprechung erweisen. Noch drei Tage vor der Wahl, am 16. September, erklärte Bundeskanzler Erhard vor der Inlands- und Auslandspresse in Bonn: "Die wichtigste Ausgabe unserer Wirtschaftspolitik ist die Erhaltung der Kaufkraft der Mark."

Es wäre ein Wunder, wenn schon 1966 die Finanzpolitik des Bundes (als Beispeil für Länder und Gemeinden) so ausgerichtet werden könnte,daß sie nicht mehr preistreibend wirkt. Die politischen Widerstände gegen den Verzicht auf liebgewordene Leistungen des Staates (die wir ja doch aus unserer Tasche, zahlen müssen), dürften immer noch zu stark sein. Man wird uns einen Haushalt vorlegen, der den Forderungen des Grundgesetzes entsprechend ausgeglichen ist. Wie aber auch dieser Ausgleich erzielt wird, sei es durch Steuererhöhungen, durch technische Manipulationen oder durch die schon in den letzten Jahren erfolgreich praktizierte "Flucht aus dem Haushalt": in jedem Falle werden auf der Ausgabenseite noch einige Milliarden dem Rotstift zum Opfer fallen müssen.

Vor der Wahl durfte natürlich kein Politiker sagen, welche Leistungen davon betroffen sein würden. Viele machten sich auch gar keine Gedanken darüber; denn es ging ja jeder Partei nur darum, möglichst viele Wählerstimmen zu gewinnen. Den Beamten des Bundesfinanzministeriums allerdings standen je länger, desto mehr die Haare zu Berge. Sie mußten sich Gedanken darüber machen, was zu tun wäre, um die Bundesfinanzen davor zu retten, von der Ausgabenlawine überrollt zu werden.