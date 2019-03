Inhalt Seite 1 — Nach Goa und Aqaba Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eben jetzt, Ende Oktober und noch acht Wochen vor Weihnachten, liegt die erste Meldung für eine Spezialpfingstreise aus England vor. Und der deutsche Studenten-Reisedienst kündigt in seinem Winter-Frühlingsheft eine 42 Tage (fast) Weltreise im Sommer 1966 an, die schon im Sommer 1965 "großes Interesse" erregte: 42 Tage werden junge Deutsche im nächsten August–September von Frankfurt über Moskau–Chabrowsk – Nachodka – Yokohama –Tokio–Kyoto nach Hiroschima und über Moskau zurück nach Frankfurt reisen, mit der Bahn und im Flugzeug für etwa 2900 Mark. Wer wagt da noch von Ergebnissen der vergangenen Reisesaison zu sprechen? Sei’s drum.

Ein neuer beängstigender Gedanke drängt sich auf. Wenn nicht alles getan wird, um den sprunghaft steigenden Ansturm der Reisenden auf die Flugzeuge, und damit auf die Flugplätze gewachsen zu sein, wird sich bei uns dasselbe abspielen wie jetzt schon auf den Straßen, wo es immer mehr Autos und also immer mehr Autofahrer und immer weniger Platz für sie gibt. Das Gedränge auf den Flugplätzen war schon in diesem Sommer zuweilen unerträglich, besondes auf dem am meisten belasteten Flughafen Frankfurt mit seinem konzentrierten Charterverkehr.

Zahlen beweisen wie dynamisch der Luftverkehr in der Bundesrepublik gewachsen ist. Im Jahre 1954 wurden auf den deutschen Verkehrsflughäfen etwas über zwei Millionen Passagiere abgefertigt, diesem Jahr werden es etwa 16 Millionen sein und im Jahre 1970 ist mit 30 Millionen Fluggästen zu rechnen, wenn diese Zahl nicht schon zu niedrig angesetzt ist.

Von der "Umsteige-Welle" sprach man jüngst in Aachen auf der Zusammenkunft der im Reisebüroverband organisierten Fachleute der Touristik. Immer mehr Autofahrer seien über die vollen Autobahnen und Straßen in der Urlaubszeit verärgert, und so spiegelt die Erfahrung des Jahres 1965 die Tendenz zu den "Ferien ohne Auto", die im nächsten Jahr voraussichtlich noch anhalten wird. Man sprach von einem "Flugboom", um 50 Prozent steigerte sich die Flugtouristik gegenüber dem vorigen Jahr – das sind Hunderttausende von neuen Passagieren. Und man frohlockte über eine "Renaissance der Schiene", ja auch der Autobus gewann wieder. Anhänger. Die Reisevermittler sehen es lieber, wenn Feriengäste öffentliche Verkehrsmittel benutzen statt selbständig zu reisen.

Ungewöhnlich stark nahm der Charterflugverkehr zu. Die Preise werden dadurch immer günstiger, und der Wettlauf der Konkurrenten um Aufträge der Reisenden führt dazu, daß die Ziele in immer weiteren Fernen gesucht werden und immer unbekanntere Namen tragen.

Zwar stehen manche dieser Fernziele bei ehrgeizigen Unternehmen und branchefremden Neulingen oft nur im Prospekt. Sie werden auf prächtigem Papier dargeboten zum Renommee des Hauses und als Versuchsballon, doch findet sich dann manchmal keine Gruppe zusammen, die zu dem ersehnten Ort in Ostasien gelangen könnte. Immer noch ist es so, daß viele der schönsten Reisen auf Atlanten ausgeführt werden, beflügelt durch die lockenden Werbebroschüren.

Aber um in dem heftigen Wettbewerb die Stammkunden nicht an Außenseiter zu verlieren, haben renommierte Touristikunternehmen ihre kühnste Kalkulation walten lassen und die Phantasie befeuert, und siehe: Weltreisende, die in den südlichen Pazifik ausschwärmen, bezahlten 700 Mark weniger als im Vorjahr. Ostafrika, im vorigen Jahr noch ein Experimentierfeld, hat seinen festen Platz für den Winterurlaub am Sommerstrand gefunden, wie auch die Karibische See mehr und mehr von Deutschen aufgesucht wird. China und Rußland, einschließlich Sibirien, werden nun schon wie selbstverständlich von Neugierigen angesteuert. Bei DER war die Nachfrage nach China-Pauschalreisen so groß, daß alle diesjährigen Flüge ausgebucht und im Januar nur noch wenige Plätze frei sind.