Washington, im Oktober

Der zweiundzwanzig Jahre alte Pazifist David Miller, Mitglied der Gruppe "Katholische Arbeiter", muß sich vor einem Gericht in New York verantworten, weil er seinen Musterungsbescheid öffentlich verbrannt und damit drastisch gegen die Beteiligung Amerikas am Krieg in Vietnam demonstriert hat. Er ist das erste Opfer eines unlängst vom Kongreß hastig verabschiedeten Gesetzes; es belegt das Vernichten von Musterungsbescheiden mit Strafen bis zu 10 000 Dollar oder fünf Jahren Gefängnis.

Durchgepeitscht wurde dieses Gesetz als Spontanreaktion auf teils sehr militante, teils ausgeklügelte Manifestationen und Tricks von Kriegsgegnern und Wehrdienstverweigerern in den USA. Nach der Periode der sit-ins, der Diskussionsabende von Studenten und Professoren gegen den Krieg in Vietnam ist die allgemeine Protestbewegung in den intellektuellen Gruppen und vornehmlich an den Universitäten etwas abgeflaut; geblieben und lautstärker geworden ist die sehr kleine Minderheit trotziger Pazifisten und solcher, die vorgeben, welche zu sein.

Da sind einmal die religiös-humanitär inspirierten Gruppen von Wehrdienstverweigerern aus Gewissensgründen, die eine wenig beleuchtete Seite des vietnamesischen Krieges vor Augen haben: das Massaker von Zivilisten und Gefangenen auf beiden Seiten. Diese Wehrdienstverweigerer können in den USA keinen Ersatzdienst ableisten, doch wird ihrer Überzeugung in den Streitkräften nach Möglichkeit entsprochen, damit sie nicht in eine Situation geraten, wo sie schießen müssen. Neben ihnen gibt es aber auch noch Wehrdienstunwillige, die sich einen Sport oder eine Profession daraus machen, der Uniform zu entgehen. Sie haben in einigen Städten Kurse aufgezogen, in denen junge Leute im Wehrdienstalter unterrichtet werden, wie sie die Lücken in der Wehrdienstgesetzgebung ausfindig machen können, um von den Musterungskommissionen abgelehnt zu werden.

Sie betreiben sozusagen Schulung in nichtphysischer Selbstverstümmelung. Unter ihnen sind zweifellos viele Typen, bei deren Anblick dem in das Sternenbanner gehüllten Superpatrioten der Schaum vor den Mund tritt: langhaarig, hohläugig, Blue jeans und Tennisschuhe. Einer von ihnen tritt in Greenwich Village, dem Quartier Latin New Yorks, als volkstümlicher Bänkelsänger auf und veralbert Wehrdienst und Dschungelkrieg.

Schließlich sind da einige linke und sogar, Gottseibeiuns, linksradikale politische Grüppchen, die – dirigiert, unauffällig beeinflußt oder unbewußt – das Geschäft der Kommunisten betreiben. Einige von ihnen sollen sich in die "Studentenbewegung für eine demokratische Gesellschaft" eingeschlichen haben; ein sehr objektiver und gelassener Mann wie Justizminister Katzenbach hat angekündigt, Untersuchungen seien im Gange, und mit einigen Verfahren sei zu rechnen, Betätigung für die kommunistische Partei oder ihre Ziele ist in den USA strafbar.

In Amerika heißt es allerdings stets auf der Hut sein, wenn von "Commies" im Lande die Rede ist. Im Süden beispielsweise wird jeder Bürgerrechtler als Kommunist angesehen, und konservative Kleingewerbetreibende halten die Bundes-Einkommensteuer für eine Erfindung von Karl Marx oder Josef Stalin. Aus nichts läßt sich für einen Politiker leichter Kapital schlagen als aus der Behauptung, dieser oder jener Vorgang im öffentlichen Leben gehe auf die "internationale kommunistische Verschwörung" zurück.