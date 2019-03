Inhalt Seite 1 — Plädoyer für den Marxismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hansjakob Stehle

In einem Mietshaus am Budapester Donau-Ufer wohnt der Mann, der wie wenige andere dazu beigetragen hat, den Marxismus aus dogmatischer Enge zu befreien – und der doch selbst in manchem ein altmodischer Marxist geblieben ist: Georg Lukacs, Professor, Philosoph, Literaturkritiker, 1956 Kulturminister in der Revolutionsregierung Nagy.

Seit er aus der rumänischen Internierung in seine Gelehrtenklause zurückkehren durfte, empfängt er nur selten westliche Besucher. Man läßt ihm die Freiheit, seine Bücher – er schreibt auf deutsch – in der Bundesrepublik zu veröffentlichen, doch im Politischen wird von ihm Rücksicht und Vorsicht erwartet.

Rüstig und geistig lebendig wie je entwickelte der über Achtzigjährige seine Gedanken, als ich vor seinem mit Notizzetteln bedeckten Schreibtisch saß. Er arbeitet an einer "Ontologie des gesellschaftlichen Seins" und am zweiten Teil seiner "Ästhetik". Ein wenig bedrückt es ihn, daß man ihn in der DDR seit neun Jahren ignoriert. "Dabei hatte ich dort viel mehr Leser, als ich je in der Bundesrepublik gewinnen dürfte!" Lukacs hält sich – vielleicht mit Recht – für einen eher "konservativen" Marxisten. Er hält nichts von der literarischen Moderne; Beckett und Ionesco seien nicht dauerhafter als die Blue-jeans-Mode, meint er. Und dem Marxismus – "ich meine den wirklichen Marxismus" – gibt er noch eine große Zukunft.

Ich stelle die Frage, die mich zu ihm geführt hatte: "Sehen Sie die Möglichkeit eines Dialogs zwischen Marxisten und Christen, oder gar einer Versöhnung von Religion und Marxismus?"

Lukacs: "Die soziale Wirklichkeit ist heute von religiösen Vorstellungen viel weniger durchdrungen als etwa vor tausend Jahren. Darum konnte schon ein so großer Marxist wie Lenin vor 50 Jahren schreiben, daß es ein Fehler der Arbeiterbewegung wäre, wenn sie etwa die religiöse Frage in den Gewerkschaften aufwerfen würde. Ich glaube, daß alle die Fragen, die der heutige Mensch im Alltagsleben zu lösen hat, sehr wenig davon abhängen, ob er religiös oder atheistisch ist."

Frage: "Was bleibt aber dann von der marxistischen Definition übrig, daß Religion Opium des Volkes sei?"