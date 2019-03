Von Nina Grunenberg

Kein Deutscher schlägt einen Ministerposten aus – für diese Regel erbrachte Professor Dr. Paul Mikat in der vergangenen Woche die Ausnahme: Er lehnte ab, das Kultusministerium in Düsseldorf mit dem Bundesinnenministerium in Bonn zu vertauschen.

Für dieses Amt hatten ihn die starken CDU-Landesverbände von Rheinland und Westfalen dem Bundeskanzler noch in letzter Minute – des politischen, konfessionellen und geographischen Proporzes wegen – dringend empfohlen, ein Vorschlag, dem es nebenbei noch fast gelungen wäre, die Frankfurter Allgemeine zu begeistern. Schien ihr doch, als sei Paul Mikat auf der Kabinettsliste "der überraschendste, die politische Phantasie am stärksten bewegende und insofern auch der beste Einfall".

Mikat als geistreichen Einfall zu begrüßen, das hieße aber das Selbstbewußtsein eines Mannes unterschätzen, der einmal sagte: "Unabdingbar ist eine Sache nur dann, wenn ich durch den Verzicht darauf mein Selbstverständnis verliere."

Leicht gefallen ist der Verzicht dem Kultusminister nicht. "Die Verlockung war groß," gestand er in Düsseldorf; denn: "Wer erliegt nicht der Faszination der größeren Aufgabe?" Seiner Meinung nach müsse aber, so erklärte er dem Bundeskanzler am Freitagmorgen in Bonn, der verantwortliche Mann in einem der "Eckpfeiler der gesamtpolitischen Konzeption der Bundesregierung" auch Mitglied des Bundestages sein.

Zudem fühlt sich Mikat der nordrhein-westfälischen Kulturpolitik verpflichtet, in der er "einiges" angefangen habe und weiter vorantreiben möchte.