K.-H. W., London, im Oktober

In der Sowjetunion scheint es ein neues Gesellschaftsspiel zu geben, bei dem es darum geht, dem britischen Geheimdienst am Zeuge zu flicken. Regeln gibt es für dieses Spiel offenbar nicht, je lemmungsloser es betrieben wird, um so besser. Den Anstoß gab die "Prawda" mit ihren Breitseiten gegen den plötzlich entdeckten James Bond, der das englische Volk zur Kriegsbereitschaft in Vietnam stimulieren solle. Dann fand der Leiter der englischen Abteilung von Radio Moskau, Boris Belitzky, heraus, der große Postzugraub sei nicht von Londoner Gangstern, sondern vom britischen Geheimdienst verübt worden, der gefürchtet habe, die Labourregierung werde ihm die Mittel kürzen, und der sich deshalb mit dem Nötigsten selber versorgt habe. Und um neben der Fiktion die reale Politik nicht zu vergessen, wurden – ganz offenkundig von sowjetischer Seite – in den letzten Wochen gegen den konservativen Unterhausabgeordneten Commander Antony Courtney belastende Dokumente in Umlauf gesetzt.

Courtney, Chef der Rußlandabteilung des Navel Intelligence im Zweiten Weltkrieg kombinierte seit langem einen scharfen Antikommunismus mit regem privatem Rußland-Handel. Schon 1957 war er auf der Posener Messe als angeblicher Spion festgenommen und nach zwei Stunden entlassen worden. Im Juli dieses Jahres erst hatte Courtney im Unterhaus die Aufhebung der Immunität für die zahllosen kleinen Angestellten der Ostblock-Botschaften in London gefordert, da sich darunter zahlreiche Geheimdienstleute befänden. Courtney will Beweise dafür haben, daß er auf einer wenig später geplanten, doch wegen des konservativen Führungsvechsels abgesagten Geschäftsreise nach Moskau verhaftet worden wäre, vermutlich um den Russen ein neues Tauschobjekt gegen in England gefangengehaltene sowjetische Spione zu geben. Courtney ist überzeugt, daß Moskau vor allem Peter und Helen Kroger zurückhaben möchte, de beim Lonsdale-Prozeß zu 20 Jahren Haft verurteilt worden waren.

Sowjetspion Gorden Lonsdale hat jetzt im Londoner Verlag Neville Spearman seine Memoiren unter dem Titel "Spion; zwanzig Jahre im Geheimdienst" veröffentlicht. Lonsdale, 42 oder 44 Jahre alt, bezeichnet sich darin mehrfach als "Spion zur Wiederverwendung". Um so erstaunlicher ist daher dieses mit vielen Bildern versehene Buch eines Autors, der sich während seines Londoner Prozesses vor allen Kameras zu schützen suchte. Der Verlag, dessen Cheflektor das Manuskript in Moskau vereinbarte und später abholte, bezeichnet Lonsdale als einen fischenden, photographierenden und dem Joga hingegebenen Privatmann. Lonsdale schreibt ausdrücklich, daß er sein bisheriges Leben als sehr glücklich betrachte. Vorabdrucke der Memoiren in dem englischen Sonntags-Massenblatt "People" bezeichnet er als redigiert und verfälscht.

Erstaunlich ist nicht nur, daß es Lonsdale überhaupt gestattet wurde, dieses Manuskript zu veröffentlichen. Auch sein Hinweis auf die Existenz eines recht umfangreichen sowjetischen Spionagenetzes im Westen ist ungewöhnlich, wenn natürlich die Motive für dessen Tätigkeit auch mit vielen Verbrämungen versehen wurden. So behauptet Lonsdale, daß er sowohl im besetzten Berlin wie auch später in den USA und in Großbritannien vor allem mit dem Aufspüren ehemaliger Nazis beschäftigt gewesen sei, die sich an Kriegsvorbereitungen "gewisser westlicher Kreise" beteiligten.

Die Diskriminierung der unverbesserlichen Deutschen ist jedoch nur einer der Köder dieses für englische Leser geschriebenen Buches. Lonsdale weiß, daß man gegen James Bond sein, aber ein bißchen wie Ian Fleming schreiben muß. Ganze Passagen sind drehbuchreif, zum Beispiel die Episode von jener Partisanin in Polen, die dem deutschen Generalstabsoffizier ein Sedativ in; Abendessen mengt, damit er, zu einem Bündel verschnürt, per Pferdeschlitten hinter die russischen Linien gebracht, werden kann (wo er sich als der Falsche herausstellt).

Auch ein gewisses Understatement, zahlreiche Sciimpf- und Hohntiraden auf die englischen Beamten und sarkastische Bemerkungen über die Amerikaner verraten, daß Lonsdale weiß, für wen er schreibt. Daß ausgerechnet dieser Mann, der seine Tätigkeit in England erst als Sprachstudent, dann als kleiner Geschäftsmann und Spekulant tarnte, in Brüssel 1960 einen Preis für die beste englische Erfindung des Jahres – eine elektrische Verschlußvorrichtung – entgegennehmen konnte, wird von manchen seiner britischen Leser bewundert werden. Gefallen wird ihnen auch seine Bemerkung über die ihn verhaftenden Beamten, die am Themse-Ufer schwerbewaffnet aus drei Wagen auf ihn losgestürzt seien: "Haben die wirklich geglaubt, ich schleppe irgendeine Artillerie mit mir herum?"