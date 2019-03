H. P. B. München

Die machen so viel Reklame für den Fremdenverkehr – und dann dies! Ich würde mich sofort beim Polizeipräsidenten beschweren!" sagte der Taxifahrer. "Aber Sie sind nicht die einzige, der es. so geht. Das passiert alle Tage, und immer sind es gerade die Fremden, denen sie die Wagen abschleppen". Das Taxi hielt in der Nähe des Flughafens, weit außerhalb des Stadtkerns. Dorthin hatte die Polizei den Wagen schleppen lassen.

"Nie wieder fahre ich nach München", sagte die Hamburgerin nach dieser Begegnung mit der bayrischen Hauptstadt. Am Vortage war sie mit der Straßenbahn ins Theater gefahren, aber als sie nach der Vorstellung eine Taxe suchte, wartete sie – bei strömendem Regen – lange vergeblich. An diesem Abend nun nahm sie deshalb ihren eigenen Wagen und parkte ihn am Gärtnerplatz in der Nähe des Theaters. Neben der Einfahrt zu einem großen Parkplatz – dessen Tor geschlossen war – fand sie noch einen freien Platz. Sie schaute genau nach, ob ihr Auto die Einfahrt auch nicht versperre, und fand, daß selbst große Busse ungehindert durchfahren konnten. Als sie nach ein paar Stunden das Theater verließ, war ihr Schreck groß: Der Wagen war weg. Ohne Spur verschwunden. Ob sie etwas suche, fragte schließlich ein Passant. Ja, da sei vor einiger Zeit ein Wagen abgeschleppt worden...

Die Polizeibeamten auf der Wache waren nur durch den Funkspruch eines Streifenwagens über den Vorfall informiert worden. Das hinderte sie freilich nicht zu behaupten, der Wagen habe vor einer Feuerwehrausfahrt gestanden. Auf dem Stadtplan versuchten sie der Hamburgerin zu erklären, wo sie geparkt habe. Als das mißglückte, meinten sie: "Da stehen jeden Abend Wagen auf der Bushaltestelle. Dann werden immer die abgeschleppt, die der Einfahrt am nächsten sind." Aber der Hamburger Wagen hatte auf der anderen Seite der Einfahrt gestanden, nicht neben der Haltestelle.

Wie es wirklich war, wird kein Richter mehr aufklären, und kein Polizeibeamter wird sich Gedanken darüber machen, ob es nötig war, den Wagen ohne weiteres – und ohne auch nur eine Nachricht zu hinterlassen – viele Kilometer weit abzuschleppen. Denn die Besucherinließ sich freiwillig für fünf Mark verwarnen. Wer will schon lange mit Polizisten streiten oder gar von Hamburg nach München zur Gerichtsverhandlung fahren, um in einer solchen Bagatellsache sein Recht zu bekommen? Sie zahlte auch die Rechnung für das Abschleppen: Stundenpauschale 30 Mark, Wochenend-Nachtzuschlag 10 Mark, Versicherung und "Kranen" neun Mark, "Hinterstellen" 60 Pfennig. Sie mußte gleich bezahlen, denn sonst hätte sie der Wagen nicht herausbekommen. Erst recht ersetzte ihr niemand die 8 Mark Taxikosten. Die Stadt München auf Schadensersatz zu verklagen, würde nur Mühe und neue Kosten machen. So läßt man es eben.

Auswärtige Fahrer können sich gegen die Schikanen der Münchner Polizei schwerer wehrer als einheimische. Sollte dies der Grund dafür sein, daß sich auf dem Münchener Abstellplatz so viele Wagen mit fremden Kennzeichen versammeln?