Inhalt Seite 1 — Reisebüros ohne Profit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Bergner

Es wird allmählich unmodern, seine Urlaubsreisen selber zu planen und Ferienziele individuell zu wählen oder gar neue Erholungsplätze zu suchen. Immer mehr berufsständische Organisationen, Vereine und Verbände drängen sich in die Rolle von Reisebüros.

Als jüngster Reisevermittler empfiehlt sich der Deutsche Beamtenbund (DBB), Sitz Bad Godesberg. Mit mehr als 700 000 Mitgliedern ist er ein jedem Touristik-Veranstalter willkommener "Großkunde", mit dem höhere Umsätze zu erzielen sind als mit vielen Reisebüros, deren Lebensbereich Zusehens eingeengt wird.

Vor knapp einem Jahr, im November 1964, gebar der Beamtenbund ein "Kind", wie sich der Geschäftsführer des Bildungs- und Sozialwerks im DBB, Koerber, ausdrückt. Der Beamten-Verein, dessen Gemeinnützigkeit (Spenden sind steuerlich absetzbar) von den Behörden flugs anerkannt wurde, will die Angehörigen des öffentlichen Dienstes und ihre Familien durch Bildungs- und Sozialmaßnahmen fördern. Auf dem Gründungsprogramm stehen Staatsbürgerliche Erziehung, Gesundheitspflege, Jugend- und Altersfürsorge, vor allem aber "Freizeitgestaltung und Erholung". Darum bemüht sich der "DBB-Reisedienst", der den Mitgliedern des Beamtenbundes preisgünstige Annehmlichkeiten auf dem Reisesektor verschafft.

Die elf Landesbünde und die vielen Fachgruppen des Beamtenbundes boten ihren Mitgliedern schon bisher kleinere Reiseprojekte, die im Frühjahr 1965 überwiegend in dem ersten, achtzig Seiten starken "Hauptkatalog" des DBB aufgenommen wurden. Flugreisen nach Spanien und Jugoslawien, Bulgarien und Tunesien, nach Ischia, Rhodos und Teneriffa, Mittelmeerkreuzfahrten und Schiffsreisen nach Norwegen und Island sind darin ebenso zu finden wie Bahn- und Busfahrten in alle deutschen Feriengebiete, in die Schweiz, nach Südtirol, nach Portugal, an die Riviera und Adria.

DBB-Geschäftsführer Koerber, der sich des Reisedienstes besonders annimmt, orientierte sich unlängst sogar beim ADAC in München über das Reisegeschäft. Koerber vernahm dort, daß der ADAC-Reisedienst drei Jahre lang mit "roten Zahlen" gearbeitet habe, seit 1964 jedoch finanziell erfolgreich sei. "Da wir auf den Erfahrungen anderer aufbauen, hoffen wir, daß wir nicht so lange in den roten Zahlen sein werden", meint Koerber. Vorläufig jedoch sei der Reisebetrieb natürlich ein Zuschußgeschäft mit Vorleistungen anderer DBB-Zweige.

Die Chancen des Beamten-Reisedienstes, billige Offenen zu machen und doch so zu wirtschaften, daß die Verwaltungskosten gedeckt werden (Gewinne braucht das gemeinnützige Unternehmen nicht abzuwerfen), stehen günstig. Die Vertragsfirmen des Beamtenbundes, die Reiseveranstalter Tigges (Wuppertal), Hetzel und Ehlers (beide Stuttgart), Transeuropa (München), Ameropa (Frankfurt) und Fast (Hamburg) arbeiten mit dem DBB wie mit einem Reisebüro, als Großhändler mit einem Einzelhändler; das heißt, sie gewähren Provisionen zwischen sechs und zehn Prozent, die der Beamtenbund überwiegend seinen reiselustigen Mitgliedern zugute kommen lassen kann.