Damenknie verboten

Nackte Frauenknie beschäftigen im westafrika-– nischen Staat Senegal das „Direktorium für nationale Sicherheit“. Das Direktorium verkündete, daß künftig jede Frau, die einen kniefreien Rock trägt, von der Polizei festgenommen und vor Gericht gestellt wird. Immerhin: Die Badestrände sind davon ausgenommen.

Obst umsonst

Kostenlose Früchte für Touristen, so steht es in drei Sprachen auf einem Schild an der Landstraße zwischen Pamplona und Zaragoza in Nordspanien. Der freundliche Spender, ein ehemaliger Torero, möchte mit diesen kleinen Geschenken die ausländischen Urlauber wie Gäste empfangen. Andere Gärtner wollen es ihm gleichtun. Wenn sich das herumspricht...

Schloßherr gesucht

In der ostschweizerischen Gemeinde Thal bei Rheineck wartet Schloß Greifenstein auf einen finanzkräftigen Käufer. 1,6 Millionen Schweizer Franken kostet das im 17. Jahrhundert in frühbarockem Stil umgebaute Schloß nebst Einrichtung (mit Ahnengalerie und Schloßgeist) im Werte von einer halben Million Franken.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor