Als die österreichischen Minister am Freitag letzter Woche auseinandergingen, ohne sich über einen Haushaltsplan geeinigt zu haben, bedeutete dies auch das vorläufige Ende aller Versuche, eine Reform der verstaatlichten Industrie des Landes in die Wege zu leiten.

Die Tatsache, daß der Haushaltsplan nicht zum verfassungsmäßig vorgeschriebenen Termin fertig war, ist auch nur der letzte Anstoß zum Rücktritt der Regierung gewesen. An allen Kaffeehaustischen Wiens kann man hören, daß es im Grunde nur die Unfähigkeit der Regierungspartner war, wichtige Fragen zu regeln, die sich in der Demission dokumentierte. Zu diesen ungelösten Fragen gehört die Sanierung des Kapitalmarktes so gut wie eine Wohnungs- und Mietenreform oder die Rückkehr Ottos von Habsburg – vor allem aber eben die Reform der verstaatlichten Industrie.

Die verstaatlichten Betriebe sind das Dauerstreitobjekt der beiden Regierungsparteien seit mindestens zehn Jahren. Vor wenigen Wochen noch erhielt die Diskussion um das Schicksal dieser Betriebe neuen Auftrieb, als bekannt wurde, daß Walter Hitzinger seinen Sessel als Vorsitzer des Vorstandes der Daimler-Benz AG in Stuttgart räumt.

Es gab zwar spöttische Bemerkungen, daß anscheinend abermals ein Oberösterreicher bei dem Versuch gescheitert sei, sich jenseits des Inns auf die Dauer zu behaupten, doch die Abneigung der Mercedes-Aristokraten gegen den Emporkömmling aus Linz werden in der Donaumetropole keineswegs überall geteilt. Im Gegenteil, selbst seine Gegner müssen anerkennen, daß es um die verstaatlichte Industrie Österreichs sicher besser bestellt wäre, hätte man ihre Führung, statt sie durch und durch zu politisieren, Männern vom Schlage Hitzingers übergeben.

Es war gewiß kein Zufall, daß Hitzinger vor nunmehr fünf Jahren aus dem Vorstand der Vereinigten Österreichischen Eisen- und Stahlwerke (VÖEST) in Linz ausschied, just als die politische Führung der verstaatlichten Industrie auf den Vorsitzenden der Sozialistischen Partei, den ewigen zweiten Mann in der Regierung, Vizekanzler Pittermann, übergangen war.

Die Ära Pittermann hat im Jahre 1959 den Versuch des damaligen Bundeskanzlers Raab beendet, die Führung der verstaatlichten Industrie mit Hilfe einer nur mittelbar (über ihren Aufsichtsrat, den die Bundesregierung bildete) der staatlichen Verwaltung unterstellten Industrie- und Bergbau-Verwaltungs Ges. m. b. H. zu "versachlichen". Seither bilden die verstaatlichten Unternehmen (mit Ausnahme der Banken und der Elektrizitätswirtschaft) eine Sektion des Kanzleramtes, deren Chef Pittermann ist.

Von da an firmiert die verstaatlichte Industrie in der sozialistischen Propaganda als "Österreichische Nationalindustrie". Der Slogan soll die Unveräußerlichkeit des Besitzanspruches der Allgemeinheit an den verstaatlichten Unternehmen, noch mehr: die Unantastbarkeit des Prinzips der Verstaatlichung überhaupt dokumentieren. Er kann indessen auch als Synonym für völligen Immobilismus genommen werden. Der sturen Weigerung der Sozialisten, irgendeiner Maßnahme zuzustimmen, die auch nur einen teilweisen Verzicht auf den Vorrang der Parteipolitik in der verstaatlichten Wirtschaft notwendig gemacht hätte, hat die Volkspartei nicht minder dogmatisch – ihr Veto gegen alles entgegengesetzt, was nach einer Expansion der verstaatlichten Betriebe hätte aussehen können. Motto: keine Ausdehnung der Sozialisierung.