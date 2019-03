Seit einigen Jahren werden in Moskau für westliche Ausländer Sprachkurse in Russisch veranstaltet. Im letzten Sommer beteiligten sich zum erstenmal auch Deutsche, größtenteils Studenten aus Westberlin. Sie wurden in Moskau offiziell als Gruppe aus der Bundesrepublik begrüßt.

Veranstalter der Sprachkurse ist die pädagogische Sektion des Allunionsverbandes für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland in Zusammenarbeit mit dem Zentral-Institut für Lehrer-Fortbildung beim Kultusministerium der Russischen Sowjet-Republik. Ein Kurs dauerte drei Wochen und kostete ab Berlin (Schönefeld) einschließlich Flugreise, Unterricht und Hotel mit Vollpension 880 Mark. Die Organisation übernahm das Reisebüro Intourist.

Der Unterricht wurde, mit Ausnahme der Sonntage, täglich von 10 bis 14 Uhr erteilt, und zwar ausschließlich in russischer Sprache. Vorlesungen über russische Grammatik, Sprachstil und Gegenwartsliteratur ergänzten das Pensum. Nachmittags und abends waren Exkursionen vorgesehen, Begegnungen mit russischen Lehrern, Schriftstellern und Mitgliedern des sowjetischen Jugendverbandes sowie Theaterbesuche.

Weder im Unterricht noch bei Vorträgen und Besichtigungen ist von den Veranstaltern politischer Einfluß ausgeübt worden. J. J.