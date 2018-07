Der „Kohlrausch-Lange“, die angeblich bewährte kommentierte Fassung des Strafgesetzbuches, erscheint nun schon in 43. Auflage im renommierten Berliner de Gruyter Verlag.

Ein bißchen stutzig wird der Benutzer, wenn er gleich beim Aufschlagen einen Zettel mit neun „Nachträgen und Berichtigungen“ findet.

Sei’s drum. Sie sind inzwischen hineinkorrigiert.

Und dann konnte es losgehen. Das erste Gesetz, das da abgedruckt wird, ist die Neufassung des Paragraphen 96a.

Da heißt es: „Wer öffentlich... Kennzeichen einer Partei verwendet wird, mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft.“

Da an Stelle der drei Punkte viel Text steht, merkt der Benutzer (auf derlei Hopp-hopp in einem gewichtigen Werk nicht gefaßt) erst nach einigem Buchstabieren, daß da offenbar ein Komma verrutscht ist. Muß das sein? In einem Standard-Gesetzestext?

Aber es kommt noch schlimmer. Kennzeichen im Sinne dieses Gesetzes, so wird da behauptet, „sind insbesondere Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Gußformen“.