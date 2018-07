Inhalt Seite 1 — Schluß mit dem Schlendrian Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Ludwig Erhard hat zu Beginn seiner zweiten Kanzlerschaft keinen sehr verheißungsvollen Start gehabt. Daran wird auch die bevorstehende Regierungserklärung kaum etwas ändern, mag sie noch so wohlklingend und wohlmeinend sein. Die Kabinettsreform mit dem Ziel, durch Verminderung der Zahl der Ministerien, die Regierungsarbeit zu straffen, ist ausgeblieben. Die ebenfalls, angekündigte Wachablösung und die Verjüngung des Kabinetts blieben in bescheidenen Anfängen stecken. So muß denn der alte und neue Kanzler mit einer wenig veränderten Regierungsmannschaft die Gefahren überwinden, die der Bundesrepublik gerade auf wirtschaftlichem Felde drohen.

Diese Gefahren sind nicht gering. Wenn die Regierung und die sie tragenden Parteien auf dem gleichen wirtschaftspolitischen Pfad weiterwandeln, den sie in der Vergangenheit eingeschlagen haben, wird aus dem Wirtschaftswunderland in kurzer Zeit ein Staat, dessen wirtschaftliche Verhältnisse dem Bilde gleichen, das England seit einigen Jahren bietet.

Wie schnell sich die konjunkturelle Entwicklung ändern kann, haben wir in den letzten zwölf Monaten erlebt: vor gut einem Jahr entrüsteten wir uns über die Italiener und Franzosen, die ihre Inflation, so gut sie konnten, zu uns exportierten. Heute kann die EWG-Kommission uns als den Störenfried bezeichnen, der den Wirtschaftsaufschwung in der Gemeinschaft durch seinen Preisauftrieb und den davon ausgehenden Importsog aus dem Gleichgewicht bringt.

Wir haben daher allen Grund, uns einen starken Kanzler zu wünschen, der seine wirtschaftspolitisch richtigen Erkenntnisse im Kabinett und in den Koalitionsparteien auch durchsetzen kann. Der weitere wirtschaftliche Aufschwung wird vor allem dadurch gefährdet, daß im Wahlkampfgetümmel die öffentlichen Haushalte völlig aus den Fugen geraten sind.

Erhard hat das natürlich auch erkannt und deshalb den Ausgleich des Bundeshaushaltsplanes 1966 als die vordringlichste innenpolitische Aufgabe der neuen Regierung bezeichnet. Er sollte wissen, daß dieser Etatsausgleich als Testfall dessen gilt, was man von seiner neuen Regierung und den neu gewählten Abgeordneten zu erwarten hat. Er weiß auch, daß angesichts der konjunkturellen Situation weder Steuererhöhungen noch eine gesteigerte Schuldenaufnahme geeignete Mittel für den Haushaltsausgleich sind, sondern einzig und allein kräftige Abstriche an den vorgesehenen Ausgabepositionen helfen können. Wie die Ausgabenwünsche auf das notwendige Maß reduziert werden können, wird an anderer Stelle (Seite 36) dargestellt.

Selbst wenn der Bundesetat 1966 in Einnahmen und Ausgaben ohne die „Schattenhaushalte“ und Eselsbrücken (Leertitel, Ausgabenreste, Bindungsermächtigungen) der vergangenen Jahre ausgeglichen würde, ist der Bund noch weit entfernt von einer Finanzpolitik, wie sie im Interesse der wirtschaftlichen Stabilität und des weiteren Wachstums dringend erforderlich ist. Die Begrenzung des Etatvolumens auf ein durch die Einnahmen gerechtfertigtes Maß – für 1966 etwa 69 Milliarden Mark – kann nur der Auftakt sein für eine Finanzpolitik, die konjunkturell orientiert ist und die sich deshalb auf mehrere Jahre, auf die gesamte Legislaturperiode ausrichten muß.