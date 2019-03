km, Tübingen

Als die "schlechteste Nachricht des Jahres" bezeichnete Finanzminister Dr. Müller, der Kassengewaltige von Baden-Württemberg, im Flitterglanz des Landespresseballs in der Stuttgarter Liederhalle die Botschaft, daß ihm die Landtagsabgeordneten das Geld für die Reutlinger Kunstlederfabrik "Vottelers Nachfolger" nicht bewilligen wollen. 29 Millionen Mark als zinsloses Darlehen für 30 Jahre braucht die badenwürttembergische Regierung, um sich mit Vottelers Erben wegen eines Schadens aus der französischen Besatzungszeit vergleichen zu können.

Ein gewisser Räuber war es, der von 1946 bis 1949 als Treuhänder auf Vorschlag des damaligen Tübinger Wirtschaftsministers in der Reutlinger Firma arbeiten, nach der Meinung des jetzigen Geschäftsführers von Vottelers Firma sogar "räubern" durfte. Geschäftsführer Haarburger verklagte den Staat Baden-Württemberg denn auch mit Erfolg, weil er den Treuhänder Räuber nicht gebührend überwacht habe, der den Betrieb "destruieren", Maschinen abbauen und Angestellte der Firma für andere Zwecke einsetzen konnte. Zwangsverwalter Räuber war damals noch an einer anderen Firma beteiligt und soll, so behauptet Haarburger, manches getan haben, was diese Konkurrenzfirma groß und Vottelers Nachfolger klein gemacht habe. Weil der Staat nichts gegen den Zwangsverwalter unternommen hat, obwohl Haarburger sich beschwert hatte, soll der Finanzminister jetzt zahlen. Das Landgericht Tübingen bestätigte 1954 diesen Sachverhalt, das Oberlandesgericht Stuttgart stimmte ebenfalls zu.

Inzwischen geriet dieser Streit in politische Gefilde. Die Firma Votteler war während des Dritten Reiches "arisiert" worden, der Betrieb ging von seinem jüdischen Besitzer in die Hände der Firma Roser, einer Stuttgarter Kunstlederfabrik, über. Rosers Mann für Reutlingen war ebenfalls Geschäftsführer Räuber, der sich ab 1945 als Zwangsverwalter betätigte, nachdem das Vermögen der Firma zur Sicherstellung der Rückerstattung an die früheren Inhaber laut Gesetz der Militärregierung unter Kontrolle genommen worden war. Und nun, so stand es jüngst in einer englischen Zeitung, wollte man den Erben des früheren Besitzers die "Wiedergutmachung" vorenthalten. Das war eine Verdächtigung, die man in Stuttgart nicht auf sich sitzen lassen wollte. Kein Wunder also, daß Finanzminister Müller in seinem Presseball-Smoking so mißmutig in die Fernsehkamera blickte. Denn ohne den Landtag kann er den Vergleich nicht über die Bühne bringen. Was hilft ein Vergleich, wenn der Landtag das Geld versagt?

Die Landtagsabgeordneten wissen natürlich, so gut wie ihr Minister, daß bei einer Fortführung des Prozesses das Land unter Umständen in ein paar Jahren zu einem noch höheren Schadensersatz verurteilt werden kann. Dies ist jedenfalls die Meinung von vier Abgeordneten der CDU und FDP, die im Finanzausschuß für die Annahme des Vergleichs gestimmt haben. Ihre achtzehn Kollegen von der CDU und dere SPD aber waren anderer Meinung. Sie erklärten: "Der Finanzausschuß ist zwar der Auffassung, daß das Land zum Schadensersatz verpflichtet ist, hält aber in Übereinstimmung mit den Sachverständigen der Landesregierung die Schadenermittlungs- und Berechnungsmethode für falsch. Dieser Standpunkt wird auch dadurch gerechtfertigt, daß die bisher vom Land geleistete Finanzhilfe an die Firma Votteler von 2,8 Millionen DM es nicht vermocht haben, das Unternehmen auf eine ertragreiche Basis zu bringen."

Wie immer, wenn sich Politiker nicht mehr zu helfen wissen, mußten auch in diesem Fall Gutachter herhalten. Und wie immer, wenn man Gutachter fragt, gibt es ein positives und ein negatives Gutachten. So kam der Schweizer Professor Tanner zu dem Ergebnis, daß sich die Schadenssumme der Firma Votteler, berechnet für 1957, auf 41 Millionen Mark netto belaufe. Die Wirtschaftsprüfer Dr. Bansbach, Dr. Brösztl und Dr. Schübel dagegen kamen zu dem Schluß, "daß es sich unter Berücksichtigung des Verzugsschadens möglicherweise um Beträge handeln wird, die mehrere 100 000 Mark erreichen, keinesfalls aber Millionensummen." Sie sagen, daß das, was im Tanner-Gutachten demonstriert werde, ein hoffnungsloser Versuch bleibe, der in einem Zahlenspiel untergehe, weil der Professor eine "Reißbrettfirma" konstruiert habe. Tanner habe überlegt, was man aus Vottelers Firma alles hätte machen können, wenn der Zwangsverwalter eine "unternehmerische Pionierleistung" vollbracht hätte.

Trotz dieses Fragezeichens scheint das Schiedsgericht, welches über die Höhe des Schadensersatzes entscheiden sollte, von Professor Tanners Argumentation stärker beeindruckt gewesen zu sein als von der des Wirtschaftsprüfer-Trios. So fällte das Schiedsgericht 1963 einen Teilschiedsspruch, nach dem das Land der Firma 18 Millionen Mark nebst 9 Prozent Zinsen vom 1. Januar 1963 an zu zahlen hat. Außerdem soll das Land der Firma die Steuern erstatten, die diese für die 18 Millionen zu zahlen hat. Dies freilich ist nur ein Teilschiedsspruch; der zweite steht noch aus. Er hat den Ersatz des künftigen Schadens für die Firma zu regeln. Wegen dieser Unbekannten wollte die Landesregierung dem inzwischen ausgehandelten Vergleich mit Vottelers Erben schnell zustimmen. Nach dem Motto "Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende" hat sich die Regierung bereit erklärt, folgendes zu unterschreiben: Votteler erhält 29 Millionen als Darlehen; bei vorzeitiger Tilgung ist ein Abzug der Zwischenzinsen zulässig. Das Land verzichtet auf die Rückzahlung der 2,8 Millionen DM. Und dies, obwohl in der Klage der Firma 1953 nur von einem Schaden über 100 000 Mark die Rede war. Der Kommentar eines Abgeordneten lautete: "Und der Räuber lacht sich ins Fäustchen." Damit muß er noch warten, nachdem sich die Abgeordneten dem Vergleich widersetzten.