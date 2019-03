Gestern Himmlers "Orden", heute ein "verlorener Haufen" – Das Rendsburger SS-Treffen

Rendsburg, im Oktober

Der Ort der Handlung: Das Städtchen (37 000 Einwohner, drei Werften, freundschaftlich verbunden mit dem französischen Virzon, dem englischen Lancaster und dem finnischen Koupio; Bürgermeister Hans-Heinrich Beisenhötter, parteilos, ist Ehrenpräsident der internationalen Arbeitsgemeinschaft "Europastraße drei") Rendsburg, mitten in Schleswig-Holstein, liegt gleich hinter dem Kanal (mit 80 000 Schiffen pro Jahr die meistbefahrene Wasserstraße der Welt). Stolz sind die Rendsburger darauf, daß sie in einem Fußgängertunnel unter dem Kanal Europas größte Rolltreppe besitzen.

Stolz waren sie, zumindest noch bis vor kurzem, auch auf eine zweite Besonderheit ihres Ortes: er trug den Beinamen "Stadt der Kongresse" (die Landwirtschaftsschau etwa lockte Jahr für Jahr 200 000 Besucher an). Seit sich aber die Mitglieder des schleswig-holsteinischen HIAG-Landesverbandes hinter den Mauern der friedlichen Stadt versammeln, geht die Sorge unter den Bürgern um: Rendsburg könnte als "Stadt der SS" Schaden an seiner Reputation nehmen. 1966, so will es der Magistrat, sollen sich die Mannen von der "Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS" daher eine andere Stadt aussuchen. Elfmal sei genug für Rendsburg ...

Hoheitsvolle Fürsprache

Das Vorspiel: Hätte die Kirche in diesem Jahr nicht den "Schützenhof" gekauft, der zu einem Probstei-Zentrum ausgebaut wird – es wäre wohl kaum zu dem Krach um das "11. Nordmarktreffen der HIAG" gekommen. Dort, im Schützensaal, hatten sich die "alten Kameraden" bisher immer zusammengeschart, ohne daß daran lautstark Anstoß genommen worden war. Diesmal mußten sie Rendsburgs Senat um die Nordmarkhalle bitten. Sie gehört der Stadt. Kaum aber war das Einverständnis des Magistrats an die Öffentlichkeit gedrungen, hagelte es auch schon Proteste. Verfolgten-Verbände aus dem In- und Ausland bedrängten die Stadtväter, ihre Zusage zurückzunehmen. Ein Prinz, Friedrich Ferdinand zu Schleswig-Holstein, Landesvorsitzender des Deutschen Soldatenbundes und Freund des Ministers von Hassel, erhob Einspruch gegen diese Einmischung "von draußen". Und die Bürgerschaft blieb bei ihrem Wort: Die HIAG bekommt die Halle, es handelt sich um einen beim Amtsgericht Kiel eingetragenen Verein. Ihren Schweigemarsch zum Mahnmal jedoch, darum baten die Rendsburger, sollten die "Ehemaligen" abblasen. Was sie auch taten. Am vergangenen Sonntag, einem sonnigen Herbsttag, zogen sie also in die städtische Nordmarkhalle ein.

Die Bühne: Sonst werden in dem scheunenartigen Gebäude an der Bismarckstraße Bullen und Ferkel versteigert. Auf den harten, treppenförmig angeordneten Holzbänken sitzen dann die Bauern und prüfen kritischen Auges das Vieh, das ihnen unten im Hallengrund vorgeführt wird. An einem Tore klebt ein gelber Zettel: "Vorsicht! Rattenköder!" Über dem Eingang ist ein steinernes Relief angebracht. Es zeigt einen Bauernjungen, der einen wuchtigen Bullen an der Nasenkette zu bändigen versucht.