Bremen

Munter pfeift’s dem ins Ohr, der die Bremer Rufnummer 23 03 55 wählt. Alsdann verkündet eine weibliche Stimme von Amts wegen: "Dieser Anschluß ist vorübergehend nicht erreichbar." An den Tagen hatte die Presse Alarm geblasen: "Unterschlagungen bei St. Martini" – "Gemeinde um 140 000 Mark geschädigt". Der plötzlich unerreichbare Telephonanschluß gehört dem bisherigen verwaltenden Bauherrn einer traditionsreichen evangelischen Kirchengemeinde des protestantischen Bremen. Hans Helmerich Wilts hat St. Martini nicht nur Jahrzehnte hindurch eifrig gedient und sich einen untadeligen Ruf erworben; er hat seine Gemeinde auch um 140 000 Mark betrogen. Auf den geständigen 63jährigen wartet jetzt die Anklage einer Großen Strafkammer des Landgerichts.

Wilts hatte Eingeweihte schon seit Monaten beunruhigt. Mitte März hatte der Gemeindekonvent die Entlastung für das Rechnungsjahr 1964 verweigert. Im August erstattete die Gemeinde bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag wegen Untreue gegen den geschäftsführenden Vorstand, der aus den Bauherrn Wilts, Ahlborn und Jarre bestand. Die Herren wurden suspendiert. Vor der Öffentlichkeit allerdings ging die Zeitzünderbombe erst jetzt hoch. Anonyme Anrufer gaben den Tageszeitungen detaillierte Hinweise; die Presse erhielt Klarheit. Daß die Gemeinde nicht längst von sich aus Farbe bekannt hat und das Bekanntwerden des Skandals dem Zufall überließ, schockiert viele Bürger mehr als der Fall selber.

Bauherr Wilts hat seit 1960 eine doppelte Buchführung betrieben und mit Sonderkonten und Stiftungen betrügerisch manipuliert. Niemand kam dem ehemaligen Millionär, der mit einer eigenen Firma Bankrott gemacht hatte, auf die Schliche; nicht einmal der Pastor von St. Martini, Wolfgang Wehowsky, schöpfte Verdacht. Der verwaltende Bauherr und Stifter einer neuen Kirchenorgel sonnte sich im Vertrauen aller. Auch die beiden andern Bauherrn ließen sich, so meinte Rechtsanwalt Dr. Salander, kommissarischer Verwalter des Gemeindeguthabens, von Wilts "düpieren". Das Verfahren gegen sie wird vermutlich eingestellt. Dennoch zeigt sich der Bremer Bürger über die Naivität der Wilts-Mitarbeiter beunruhigt. Die Bauherrn kauften (Salander: "In selbstherrlicher Regimentschaft") Häuser an. Drei von fünf Villen wurden von Wilts und Wilts-Familienangehörigen bezogen; aber auch andere Vorstandsmitglieder übersiedelten in den Hausbesitz der Gemeinde und zahlten nach eigener Darstellung für ein Einfamilienhaus weniger als 100 Mark Miete monatlich.

Gesetz der Serie? 24 Stunden nach dem Wilts-Alarm machte ein Bremer Küster neue Schlagzeilen. Er heißt Friedrich Brunssen und hat in der Gemeinde Bremen-Grambke 30 000 Mark unterschlagen. "Welche Kirchenskandale werden die Zeitungen morgen melden müssen?" fragt die Bevölkerung. Das Mißtrauen geht um.

Bremen besitzt die freieste und eigenwilligste Kirche, die es in der Bundesrepublik gibt. Fast jede der 61 Gemeinden hat eine eigene Verfassung. Das Parlament der Kirche ist der Kirchentag. Der elfköpfige Kirchenausschuß, an seiner Spitze Landgerichtsdirektor i. R. Präsident Dr. Rutenberg, amtiert ehrenamtlich. Wird die Kirche nun Konsequenzen aus den Vorfällen ziehen; Präsident Rutenberg: "Die Autonomie der Gemeinden ist unantastbar. Der Kirchenausschuß ist nicht befugt, ihnen Weisungen zu erteilen. Es ist zu hoffen, daß Gemeinden, die ihre Finanzen noch heute von Laien überprüfen lassen, wach geworden sind." Landesjugendpfarrer Klaus Lubkoll, Mitglied des Kirchentages: "Die Eigenständigkeit der Gemeinden ist gut, sie sollte aber nicht überstrapaziert werden. Initiativen sind zu fördern, erworbene Initiativen aber müssen beobachtet werden. Die Kirche braucht einen Rechnungshof."

Während der Kirchensteuerzahler energisch Garantien dafür verlangt, daß in Zukunft Manipulationen mit Steuergroschen und Stiftungen unterbleiben, warb Leserbriefschreiber Harms in einer Tageszeitung um menschliches Verständnis für Wilts, "der wohl schuldig geworden ist, dem wir unser Mitgefühl aber nicht versagen dürfen". Eine christliche Gemeinde, so Harms, hätte sich im Falle Wilts eine "feinere Lösung" einfallen lassen müssen. Unverzüglich konterte der Theologe Pastor Braune mit Thomas von Aquin: "Barmherzigkeit hebt die Gerechtigkeit nicht auf; sie ist vielmehr sozusagen die Fülle der Gerechtigkeit."

Lilo Weinsheimer