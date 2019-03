Inhalt Seite 1 — So starteten die Griechen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adolf Metzner

In der Sportpresse wurde vor kurzem energisch die Forderung erhoben, auch auf deutschen Rennbahnen endlich für korrekte Startbedingungen zu sorgen. Erinnert wurde dabei auch an die Panne beim letzten Deutschen Derby, wo sich eines der Pferde in den Bändern der Startmaschine verfing und beinahe stranguliert wurde. Immer wieder käme es vor, daß noch eines der Pferde bei erfolgtem Start querstehe und dadurch oft um alle Chancen gebracht würde. Gefordert wurde die Einführung der amerikanischen Startboxen, bei denen sich die sperrenden Barrieren gleichzeitig nach vorn öffnen und dadurch den Start freigeben.

Aber auch bei den Leichtathleten ist der Frühstart immer noch nicht ausgerottet. In München wurde vor einiger Zeit eine Startmaschine konstruiert, die bei einem Fehlstart die Pistole des Starters blockierte. Aber um sie ist es wieder still geworden, obwohl sie inzwischen sogar im schwarzen Erdteil ausprobiert wurde. Die Sache ist nämlich deswegen recht kompliziert, weil die Reaktionszeit des Menschen dabei berücksichtigt werden muß. Wenn der elektrische Kontakt durch Lösen der Hände beim Start unterbrochen wird, das heißt wenn die Muskelkontraktionen auftreten, ist in Wirklichkeit schon, seitdem der Schuß des Starters ertönte, etwa eine Zehntelsekunde vergangen. Für den Zuschauer erscheint diese Zeitspanne allerdings so kurz, daß er sie praktisch nicht wahrnimmt. Für ihn stürmen die Sprinter wie vom Pistolenschuß von den Startblöcken gepeitscht davon. In diesem Zeitraum, vom Ertönen des Schusses beziehungsweise dem Auftreffen der Schallwellen auf das Trommelfell des Startenden bis zur ersten Muskelbewegung oder, wenn man ganz genau sein will, bis zum Auftreten des Aktionsstromes, geschieht folgendes: Der akustische Reiz wird zur Gehirnrinde geleitet, dort wird er umgeschaltet, und die motorischen Impulse werden dann zum "Erfolgsorgan", in unserem Fall der Skelettmuskulatur, gesandt.

Der Startende kann aber nun, wie jedermann weiß, auch vorreagieren: das heißt durch seinen Willen die motorischen Impulse schon vor der Auslösung des Startschusses auf die Reise schicken. Wenn er Glück hat, erfolgt die Muskelreaktion erst nach dem Ertönen des Schusses. Obwohl sich damit ein Frühstartender einen Vorteil von einer Wegstrecke bis zu einem dreiviertel Meter gegenüber seinen korrekt startenden Gegnern verschaffen kann, ist diese Form des Frühstarts nach den Wettkampfbestimmungen, strenggenommen, sogar erlaubt. Die Schöpfer der Wettkampfbestimmungen haben nämlich vergessen, einen Sportmediziner hinzuzuziehen, der sie auf diesen Fehler sicher aufmerksam gemacht hätte.

Tatsächlich kommen auch heute immer wieder einmal Fehlstarts vor, die der Starter durchgehen läßt, und nicht selten werden durch ein solches In-den-Schuß-fallen selbst große Rennen irregulär entschieden. Während man heute am Ziel auf eine hundertstel Sekunde elektrisch genau zu messen in der Lage ist, besteht am Start immer noch die Möglichkeit, daß Zeitdifferenzen von 10/100 Sek. oder 100 Millisekunden zwischen dem Ablauf einzelner Läufer auftreten können. Der Sport ist, seit 1896 in Athen die erste Olympiade abgehalten wurde, in vielem geradezu beängstigend perfektioniert worden, beim Start aber bedient er sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch immer der Methoden, die aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammen. Das Problem eines einwandfreien Starts ist aber nicht erst 67 Jahre, sondern in Wirklichkeit zweieinhalbtausend Jahre alt.

Damals in der Antike ersann man auch schon Einrichtungen, die einen Frühstart verhindern sollten. Ursprünglich machte man es sich allerdings recht einfach: Wer "stahl" – hierfür hatten die Griechen auch schon einen Spezialausdruck –, wurde mit Stockschlägen bestraft. Später wurde man humaner und erkannte wohl, daß derjenige, der zu früh abläuft, nicht immer betrügen will. Oft "zerreißt" ganz einfach die enorme Nervenanspannung, das heißt der durch das Training automatisierte Startvorgang wird beinahe ungewollt vorzeitig ausgelöst. Manchmal genügt auch schon das Klicken des Verschlusses einer Kamera. Tatsächlich katapultiert sich ja sozusagen der Körper selbst von den Startblöcken mit einer Beschleunigung, die fast diejenige des freien Falls erreicht. Kein Personenauto auf der Welt, ganz gleich welcher Marke, hat ein solches .Beschleunigungsvermögen wie der Mensch. Nach zwei Sekunden ist praktisch die Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern in der Stunde schon erreicht.

Merkwürdig ist, daß die Griechen und Römer den Tiefstart, der eine optimalere Beschleunigung zuläßt als der Start aus dem Stand, nicht kannten. Aber 1896 in Athen benutzte auch erst einer der sechs Finalisten beim 100-Meter-Lauf den "Crouchstart" – es war der spätere Sieger.