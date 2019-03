Noch nie ist in Deutschland von so vielen Bürgern so viel Vermögen gebildet, worden wie heute. Ein Blick in die Statistiken der Sparkassen und Bausparkassen, auf die neuen Hauseigentümer wie die Wertpapierbesitzer beweist, daß die wünschenswerte "breite Vermögensstreuung" in vollem Gange ist. Dennoch besteht kein Anlaß zu übermäßiger Zufriedenheit. Trotz der erheblichen Lohnsteigerungen und der vielen staatlichen Anreize für vermehrtes Sparen hat sich an der Verteilung des sich jährlich neu bildenden Vermögens kaum etwas geändert.

Wer als Gegenargument auf die Angaben des Statistischen Bundesamtes oder der Bundesbank hinweist, nach denen die Vermögensbildung der privaten Haushalte – bei gleichem Anteil des Staates – ungefähr im gleichen Verhältnis angenommen hat wie der Anteil der Unternehmen sank, übersieht, daß diese Statistik über die Vermögensverteilung zwischen Selbständigen und Unselbständigen noch nichts aussagt.

Nach dem Föhl-Gutachten zur Vermögensbildung waren die Arbeitnehmer und sonstigen Nichtunternehmer an der Vermögensbildung in den Jahren von 1950 bis 1960 mit gut einem Fünftel beteiligt. Auch das Berliner Konjunkturforschungsinstitut ist zu dem Schluß gekommen, daß 1964 die Nichtunternehmer nicht über einen Anteil von knapp einem Viertel hinauskamen, obwohl ihre Zahl gegenüber den Unternehmern relativ zugenommen hat. Der Eigentumspolitik sind durchschlagende Erfolge bisher versagt geblieben. ks.