Inhalt Seite 1 — Sturm auf den deutschen Sparer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der deutsche Sparer wird von allen Seiten umworben. Man will sein Bestes, sein Geld, wie es so schön heißt. An Anlagemöglichkeiten mangelt es nicht. Der Wettbewerb der Geldsuchenden ist hart. Kein Wunder, wenn mit Versprechungen nicht gespart wird. Die meisten Offerten lassen sich unschwer auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Schwierig wird es aber immer dann, wenn Investment-Gesellschaften mit Erfolgen werben, die sie in der Zukunft zu erreichen gedenken. In dieser Hinsicht sind einige ausländische, in der Bundesrepublik tätige Fonds nicht gerade zimperlich. Auf ihre Arbeitsmethoden habe ich in einem früheren "Gespräch am Bankschalter" bereits hingewiesen, was mir von den "Betroffenen" einige unfreundliche Briefe eingetragen hat. Aber das soll uns nicht abschrecken, meine verehrten Leser, dieses Thema weiter zu vertiefen.

Zunächst möchte ich eines grundsätzlich sagen: Niemand wird die großen Erfolge amerikanischer Investment-Fonds in den zurückliegenden Jahren bestreiten können. Sie haben in der Mehrzahl ein geschickte Anlagepolitik betrieben, und wer Anteile an US-Fonds besitzt, ist in den letzten Jahren ohne Zweifel damit besser gefahren als mit deutschen Investment-Zertifikaten. Während nämlich der deutsche Aktienmarkt praktisch seit 1960 eine – mit Unterbrechungen – rückläufige Bewegung durchmacht, ist es mit den Kursen amerikanischer Aktien in letzter Zeit steil aufwärts gegangen. Das andererseits berechtigt zu der Feststellung, daß der Käufer, der heute amerikanische Papiere (seien es Aktien oder Investment-Anteile) erwirbt, zu den bisher höchsten Kursen einsteigt, während eigentlich, wenn man der These vom "ständigen Wirtschaftswachstum" folgt, das sich auch entsprechend in den Aktienkursen niederschlagen müßte, die deutschen Aktien mit ziemlicher Sicherheit eine gewisse Kursreserve in sich bergen. Aber diese Annahme ist natürlich ebenso eine Spekulation wie die Hoffnung, daß die Kurse der amerikanischen Aktien in den nächsten Jahren weiter aufwärtsstreben werden. Die Entscheidung darüber, ob es zweckmäßiger ist, heute Investment-Zertifikate deutscher Fonds oder Anteile amerikanischer Fonds zu erwerben, scheint mir nicht ganz einfach.

Wenn Sie, meine verehrten Leser, Offerten ausländischer Investment-Gesellschaften erhalten, dann sollten Sie zunächst darauf achten, daß diese Unternehmen der strengen amerikanischen Gesetzgebung und Kontrolle unterliegen. Sie sind dann in dem gleichen Maße vor betrügerischen Manipulationen geschützt wie bei Fonds in der Bundesrepublik. Anlagegesellschaften mit dem Sitz auf den Bahamas genießen zwar gewisse Steuervorteile, aber sie unterliegen dafür auch keiner staatlichen Aufsicht. Beides sind Fakten, die gegeneinander abzuwägen sind.

Ein besonderes Kapitel stellen die sogenannten Sparpläne dar, die von Vertriebsfirmen der US-Fonds in der Bundesrepublik angeboten werden. Ich will hier nicht eine Diskussion darüber beginnen, ob der Sparer letzten Endes bei den amerikanischen oder den deutschen Fonds höhere Spesen zu zahlen hat. Wichtig scheint mir aber folgendes: Nach Abschluß eines Sparplanes nach amerikanischem Muster werden üblicherweise im ersten Vertragsjahr die Hälfte sämtlicher Kosten fällig, die in zwölfeinhalb Vertragsjahren entstehen. Die US-Fonds verlangen Spesensätze – bezogen auf die Vertragssumme – von 8 3/4 bis 7 1/2 Prozent, bei größeren Anlagen sinkt er bis zu 6 3/4 Prozent und weniger. Schließt also ein Sparer einen Vertrag über 20 000 Mark ab, so muß er damit rechnen, daß im ersten Vertragsjahr rund 800 Mark an Spesen anfallen.

Dazu schreibt mir ein Spezialist für amerikanische Investment-Fonds, K. Kauffmann-Grinstead: "Wenn also der Wert der Anteile im ersten Jahr weder steigt noch fällt, und der Sparer nach zwölf Monaten aufhören will oder muß, so hat er etwa 50 Prozent seines eingezahlten Kapitals verloren. Aber selbst dann, wenn er seine Anlagen zwölfeinhalb Jahre fortsetzt, kann der Verlust (Spesen) des ersten Jahres niemals aufgeholt werden, denn er verliert in jedem Fall die Dividenden von 50 Prozent seiner Anlagen des ersten Jahres, und gerade diese sind die allerwichtigsten, weil sie am längsten Junge Anteile‘ hecken." – Zum besseren Verständnis: Bei den Sparplänen verzichtet der Anleger auf jährliche Ausschüttungen. Sie werden für ihn wiederangelegt und nehmen dann an der weiteren Kapitalbildung teil.

Natürlich brauchen Sparpläne nicht eingehalten zu werden. Wer das aber nicht tut, verliert die von ihm auf die volle Sparsumme aufgebrachten Spesen. Übrigens hat – wie Kauffmann-Grinstead schreibt – die amerikanische Behörde für Investment-Fonds (SEC) kürzlich eine Studie veröffentlicht, in der sie sich über diese Sparpläne sehr kritisch äußerte und empfahl, sie einzuschränken oder ganz abzuschaffen. Kauffmann-Grinstead hält bei der Anlage in amerikanischen Investment-Zertifikaten die Einrichtung eines freiwilligen Akkumulations-Kontos für zweckmäßiger. Bei dieser Sparform wird bei allen Anlagen immer nur der reguläre Ausgabepreis berechnet, in dem die An- und Verkaufsspesen enthalten sind. Der Satz für diese Spesen beträgt bei einigen Fonds 8 1/2 Prozent, bei anderen 8 oder 7 1/2. Bei Anlagen über 10 000 Dollar noch weniger. Bei einem freiwilligen Akkumulationskonto kann der Konteninhaber niemals einen Verlust dadurch erleiden, daß er sein Sparprogramm nicht einhält. In der Höhe der anzulegenden Mittel und in der Bestimmung des Anlagezeitraumes ist er völlig frei. Kauffmann-Grinstead behauptet, daß auch vom Kapitalzuwachs her gesehen, die Anlage bei regelmäßiger Einzahlung auf ein Akkumulationskonto ein besseres Ergebnis bringt als bei einem Konto nach Sparplan.

Diese Dinge mögen die in der Bundesrepublik arbeitenden Vertriebsfirmen amerikanischer Fonds deshalb nicht gern öffentlich erörtert wissen, weil ihre Vertriebsmethode nur beim Abschluß von festen Sparplänen funktioniert. Dadurch, daß sehr schnell ein erheblicher Teil der Provision vom Sparer aufgebracht wird, ist es möglich, eine große Anzahl von Vertretern zu finanzieren, die eine intensive Werbung "von Haus zu Haus" betreiben. Freiwillige Akkumulationskonten sind für die hiesigen Vertreter weniger attraktiv.