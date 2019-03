Der Autor dieses Artikels hat im Rahmen eines AIESSEC-Praktikums einige Wochen in einem Betrieb in Jugoslawien gearbeitet. AIESSEC ist eine internationale Organisation für Studenten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zum gegenseitigen Austausch von Praktikanten in ausländischen Firmen. Jugoslawien ist als einziges kommunistisches Land Mitglied dieser Organisation, die an allen Hochschulen mit sozialwissenschaftlichen Fakultäten ein lokales Komitee unterhält.

Wer einem jugoslawischen Kommunisten seine Abneigung gegen die zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs erklären will und gerade zu einigen wohlgezielten Argumenten ausholen möchte, macht eine erstaunliche Erfahrung; statt der erwarteten Ablehnung findet er volle Zustimmung. Sein Gesprächspartner bläst in dasselbe Horn, etwa so, wie ich es von einem Mitglied des Arbeiterrates in einem Betrieb hörte:

"In der Sowjetunion sind zwar die Produktionsmittel verstaatlicht, aber die Situation der Arbeiter hat sich dadurch nicht verbessert. Er besitzt zwar den formalen Eigentumstitel, da die Fabriken ja nun dem Volke gehören und nicht mehr den Kapitalisten. Die tatsächliche Verfügungsgewalt über seine Fabrik liegt aber in der Hand einiger Direktoren, die in keiner Weise irgendeiner demokratischen Kontrolle unterworfen sind. Diese Art von ‚Staatskapitalismus‘ widerspricht den Absichten und Lehren von Marx und Lenin."

Anders geht es einem, wenn man auf die westliche Wirtschaft und ihre Ordnung zu sprechen kommt. Dann hagelt es geradezu von Einwänden und Verdrehungen, die man zum großen Teil schon aus Ostberlin gehört hat. Der Arbeiter werde ausgebeutet, er schaffe für eine verschwindend geringe Minderheit, die alle Verfügungsgewalt in Händen halte und Wirtschaft und Politik okkupiere.

So hörte ich wortwörtlich von einem Funktionär: "Ihr im Westen glaubt, in dem Mehrparteiensystem sei Demokratie und Selbstbestimmung der Individuen garantiert. Aber das ist doch bloß eine Farce. Denn eine Stimme unter Millionen hat doch einfach keinen spürbaren Einfluß, und die tatsächliche Politik wird ja doch im Machtkampf der Spitzenpolitiker und der Interessengruppen entschieden. Was den einzelnen interessiert, das sind die tagtäglichen Verhältnisse am Arbeitsplatz und im Betrieb. Und da hat der Arbeiter im Westen kein Wort mitzureden.

Mit Selbstbewußtsein und einem gewissen Stolz verweisen die Jugoslawen auf ihr eigenes System der Arbeiterselbstvervaltung; 1950 eingeführt, ist es seitdem mehrfach verändert worden und wird von den Jugoslawen (trotz der augenblicklichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten) als gelungenes Experiment angesehen.

Das Hauptprinzip der Reform von 1950 lautete: "Die Fabriken den Arbeitern." Die Arbeiter und Angestellten selbst sollen über Art und Umfang der Produktion bestimmen und sie in eigener Regie leiten. Aus Befehlsempfängern sollen freie Mitarbeiter werden. Aber nicht dieser moralische Imperativ allein veranlaßte diese Reform, sondern die ökonomische Notwendigkeit des Übergangs von einer total zentralisierten zu einer dezentralisierten Wirtschaft. Die Initiatoren wollten die Vorteile der Planwirtschaft und der freien Marktwirtschaft miteinander kombinieren zu einer "sozialistischen Marktwirtschaft". Die Unternehmen mußten jetzt selbständig für Produktion und Absatz ihrer Produkte sorgen.