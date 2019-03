Die einzelnen Bereiche der deutschen Industrie werden in sehr unterschiedlichem Maße durch Personalkosten belastet. Der deutlichste Unterschied besteht bei den in unserer Graphik erscheinenden elf Industriezweigen zwischen dem Kohlebergbau und den Ölraffinerien. Während bei der Kohle fast die Hälfte des Produktionswertes als Einkommen an die dort beschäftigten Arbeitskräfte weitergegeben wird, sind es bei der Rohölverarbeitung nur 3,4 Prozent. Entsprechend unterschiedlich reagieren diese Industrien auch auf Lohnerhöhungen. In der Kostenrechnung der Raffinerien würde sich selbst eine zehnprozentige Lohnerhöhung nur in Bruchteilen eines Prozentes bemerkbar machen, während sie beim Bergbau kaum ohne Preiserhöhung bewältigt werden könnte. Fast in dem gleichen Maße aber wie der Anteil der Personalkosten abnimmt, steigen in der Regel die Aufwendungen für die Kapitalausstattung je Arbeitsplatz und damit dessen jährliche Wertschöpfung. Während im Bergbau pro Beschäftigtem jährlich Güter im Wert von rund 25 000 Mark erzeugt werden, sind es in den Betrieben der Automobilindustrie fast 58 000 Mark und bei den Ölraffinerien sogar über eine halbe Million Mark.