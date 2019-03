Von Peter Stähle

Braungebrannt von der Sonne Mallorcas, mit weißem Haar, elegant gekleidet und stets beherrscht steht zur Zeit jener Mann vor dem Dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) in Karlsruhe, von dem seit zwei Jahren fälschlich behauptet wird, er habe die Abhör-Affäre ausgelöst: Der neununddreißigjährige Werner Pätsch, von 1956 bis September 1963 Angestellter der Gruppe Beschaffung in der Abteilung IV (Spionageabwehr) des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln, heute Programmierer eines Großunternehmens am Rhein. Er wird von der Bundesanwaltschaft beschuldigt, Unbefugte in Organisation, Arbeitsweise und delikate Einfälle des Verfassungschutzes eingeweiht, damit Staatsgeheimnisse preisgegeben und mithin fahrlässigen Landesverrat begangen zu haben.

Wenn im Pätsch-Verfahren Journalisten und Publikum, die den Saal häufig räumen müssen, gerade anwesend sein dürfen, dann bedienen sich die fünf Richter, die beiden Vertreter der Anklage und der Beschuldigte einer Art "Tarnsprache", wie sich Pätschs Verteidiger, Dr. von Winterfeld aus Hannover, ausdrückte. Der Verfassungsschutz, dessen liebstes Betätigungsfeld die Spionageabwehr ist, unterscheidet zwischen Spielfällen, Operationsfällen, Theo- und Bravo-Fällen. Was "Theo" (T.O.) und "Bravo" (BR) heißt, weiß man seit den Vernehmungen vor dem Telephon-Ausschuß des Bundestags: T.O. bedeutet "Technische Operation" (oder, in angelsächsischem Profi-Jargon, Telephone-Observation), "Bravo" ist das Kennwort der Briefkontrolle.

Aber nur Eingeweihte wissen Bescheid, wenn die konkreten Vorwürfe gegen Pätsch umschrieben werden. Da gibt es den "Blumen-Fall", den "Keller-Fall", den "Obstgroßhändler aus Rodenkirchen", die "Kauffrau aus dem Baltikum", den "Gutsbesitzer- oder Hotelier-Fall" und schließlich den "S/W-Fall" und den "Fall des FDP-Angestellten". Die beiden letzten Abhörfälle sind allerdings schon längst publik geworden; gemeint sind bei "S/W" die angesehenen Hamburger Rechtsanwälte und Spiegel-Verteidiger Samuel und Wandschneider, deren Telephone überwacht worden sein sollen (wobei noch immer ungeklärt ist, von wem).

Bei dem FDP-Angestellten, handelt es sich – nach einer Zeugenaussage – "um den Hauptgeldbeschaffer der FDP im Ruhrgebiet". Diesem FDP-Mann tönte einmal, die eigene Stimme entgegen, als er den Telephonhörer abnahm. Versehentlich hatten die Abhörer die Tonbandaufnahme eines früheren Gesprächs eingeschaltet, anstatt ein neues Band angeschlossen zu haben. Der FDP-Geldbeschaffer wurde vom Verfassungsschutz überwacht, weil er – harmlose und einwandfreie – Kontakte zu einem Mitglied der Sowjet-Botschaft hatte.

Diese Panne war seinerzeit einer der Gründe, die den Abwehrmann Werner Pätsch zunächst zu Rechtsanwalt Dr. Josef Augstein in Hannover trieben – dann zur Flucht und schließlich in die Öffentlichkeit. Der zweite Grund war – nach Pätschs Angaben – jener Artikel in der ZEIT, in dem erstmals die der Öffentlichkeit gänzlich unbekannte Abhör- und Zensurpraxis des Verfassungsschutzes enthüllt wurde; jener Artikel, der zu einer parlamentarischen Untersuchung dieser bis heute umstrittenen Manipulation mit den Abhörrechten der Alliierten führte. Der ZEIT-Veröffentlichung war ein Bericht im stern vorausgegangen, in dem als maßgeblicher Beamter bei Abwehr und Abhören der ehemalige SS-Hauptsturmführer und SD-Mann Erich Wenger vorgestellt wurde, der mit einer Gruppe einstiger SS- und Gestapo-Chargen Herz und Kopf der Spionageabwehr im Kölner Bundesamt war.

Jene Geschehnisse im Frühherbst 1963 sind fast in Vergessenheit geraten: Am 5. September 1963 (Erscheinungsdatum 6. September) berichtete die ZEIT unter der im jetzigen Prozeß öfters wiederholten Überschrift Sagte Höcherl die Wahrheit?", daß der Verfassungsschutz für allierte Dienststellen in der Bundesrepublik Telephone abhören und Briefe visitieren lasse, ohne dabei direkt in Erscheinung zu treten. Noch am selben Tag ordnete Minister Höcherl von seinem Wohnort Brennberg aus eine Untersuchung an, einen Tag später forderte der Vorsitzende des Innenausschusses, der SPD-Abgeordnete Schmiti-Vockenhausen, sofortige Maßnahmen des Ministers. Die Kleine Kommission und dann der Untersuchungsausschuß waren die Folge.