Die Mitteilungen des "Verbandes ehemaliger Oberschlesier" erscheinen monatlich. Ihr Ehrenprotektor ist Professor Dr. Konrad Bloch – früher Neiße O/S, jetzt USA –, Nobelpreisträger für Medizin. Gegründet wurde die Zeitschrift der Vertriebenen im Jahre 1955.

Die Leser dieses Blattes, das, im Format von 25 zu 35 Zentimetern, acht Seiten stark ist, verbindet die verlorene alte Heimat, Oberschlesien, das jetzt nicht mehr zu Deutschland gehört.

Die in diesen "Mitteilungen des Verbandes ehemaliger Oberschlesier" ihre Zusammengehörigkeit ausdrücken, sind schon lange von dort vertrieben, wohin ihr Heimweh sie zurückdenken läßt. Sie sind, verglichen mit den Vertriebenen der bekannteren Verbände, so etwas wie Vertriebenen-Veteranen. Denn nicht erst der Krieg bewirkte, daß sie ihre Heimat verloren.

Rührend und beklemmend sind die kleinen Mitteilungen und "Sondermeldungen" zu lesen. Zur Geburt von Urenkeln ehemals in Gleiwitz Ansässiger wird gratuliert, Gäste aus der alten Heimat werden von ihren früheren Mitbürgern oder deren Kindern im neuen Lande willkommen geheißen. Eine mit Schnörkeln umrahmte Annonce wünscht Frau Heimann, früher wohnhaft in Beuthen, zum 75. Geburtstag viel Glück, einer alten Dame, die ihren fünfzigsten Geburtstag, falls Zufall und persönliche Umstände ihr hold waren, vielleicht noch zu Hause verlebt hat. Der gelungene Vortrag eines Ortsrats-Vorsitzenden, auch er einst in O/S (Oberschlesien) beheimatet, wird mit Dank erwähnt und gelobt.

Und dann fällt eine wiederum zierlich gerahmte größere Anzeige auf: "Wir gratulieren Herrn Dr. Max Tau, Oslo, früher Beuthen, zur Verleihung des ‚Schlesierschilds‘ und wünschen für seine weitere Tätigkeit viel Erfolg. Verband ehemaliger Oberschlesier in Israel."

Nun ist das Geheimnis gelüftet: Die Verbände der Heimatvertriebenen hier in der Bundesrepublik, sie sind nicht allein. Sie haben hinter sich das Heimweh von Menschen, die etwas wie ein Vertriebenen-Traditionsverband für sie sein können. Eine Gruppe zudem, die den Vertriebenen einen Beitrag von Trost mit in die Vereinigung bringt. Denn dies sind Oberschlesier, die ihrem Schicksal tief dankbar sind dafür, das sie wenigstens Vertriebene wurden – und nicht Ermordete.

Die Verbindung jener Vereinigung und der Verbände bei uns, ausgedrückt in dieser Anzeige, die Max Tau selbst mit tiefsinnigem Erstaunen betrachtete, könnte zum Austausch gemeinsamer Erinnerungen der hierhin und dorthin verstreuten Oberschlesier führen, Austausch über Erlebnisse mit den Vertreibern zwischen 1933 und 1965.