Aus den guten Vorsätzen zu einer Kabinettsreform ist genau das geworden, was Pessimisten von Anfang an erwarteten, nämlich nichts. Alle Beteuerungen der führenden CDU-Politiker, daß die Kabinettsarbeit gestrafft werden solle, alle Beschwörungen, daß Ludwig Erhard diesmal hart bleiben solle, fruchteten nichts.

In der Euphorie des Wahlsieges waren kühne Pläne geschmiedet worden, das Kabinett auf elf oder zwölf Minister zu beschränken. Die Mammut-Tischrunde des ersten Kabinetts Erhard sollte durch ein Ministergremium ersetzt werden, das entscheidungsfreudiger ist.

Doch es blieb alles beim alten. Ja, Erhard kämpfte überhaupt nicht um seine Kabinettsreform. Über die Zahl der Ministerien, darüber, daß nichts geändert werden, daß von dem halben Dutzend überflüssiger Ministerien keines wegfallen soll, war man sich bei den Beratungen schnell einig.

Damit hat Erhard die Chance verspielt, künftig eine Wirtschaftspolitik aus einem Guß treiben zu können. Wie bisher werden auch künftig zwölf verschiedene Ministerien sich mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen befassen, werden – so ist zu befürchten – nebeneinander und unabhängig voneinander Verwaltungsentscheidungen treffen. Der Verkehrsminister, der Postminister, der Wohnungsbauminister – sie alle werden in ihrem Bereich Pläne ausarbeiten, ohne sich darum zu kümmern, ob der Finanzminister das Geld dafür hat oder der Wirtschaftsminister sie konjunkturpolitisch für vertretbar, hält. Mit einem Wort: Es ist zu befürchten, daß weitergewurstelt wird.

Und das geschieht in einem Augenblick, da die soziale Marktwirtschaft in ihre entscheidende Bewährungsprobe tritt. Nach dem Aufschwung der hinter uns liegenden eineinhalb Jahrzehnte, in denen der Auf- und Ausbau der Produktionsstätten notwendigerweise den Vorrang hatten, wird nun die soziale Komponente stärker in den Vordergrund treten müssen. Gemeinschaftsaufgaben – wie der Ausbau der Infrastruktur, die Förderung der Forschung als Grundlage für unseren Wohlstand von morgen oder die Überleitung der Wirtschaft in eine auf das 21. Jahrhundert ausgerichtete Struktur – müssen bewältigt werden. Dazu sind Milliardenbeträge notwendig, die nur von einer florierenden Wirtschaft aufgebracht werden können.

Das erfordert vom Bundeskanzler und von seinen Ministern, daß sie ihre Geschäfte mit starker Hand führen und sich nicht das Gesetz des Handelns von außen diktieren lassen, wie es nach allem, was man aus Bonn hört, während der Regierungsbildung der Fall war. Die organisatorischen Voraussetzungen hierfür sind bei der Kabinettsbildung verspielt worden. So bleibt nur die Hoffnung, daß durch die Bildung eines Wirtschaftskabinetts mit klaren Kompetenzen und einem straffen Programm gerettet wird, was noch zu retten ist.

Die Aussichten hierfür scheinen allerdings nicht rosig, wenn so starke Persönlichkeiten wie etwa der schleswig-holsteinische Bauernführer Detlev Struwe außerhalb des Kabinetts bleiben. Als Landwirtschaftsminister wäre der Kopf der parlamentarischen Grünen Front in die Verantwortung genommen worden; so aber ist zu befürchten, daß diese Interessengruppe wieder versuchen wird, der Regierung eine Agrarpolitik ohne Rücksicht auf die Gesamtwirtschaft zu oktroyieren. Und was dem einen Interessenten recht ist, wird dem andern billig sein. Heinz Michaels