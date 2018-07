Inhalt Seite 1 — Vom Kinsey haben sie’s gelernt Seite 2 Auf einer Seite lesen

E. E., Berlin

Was für viele verzweifelte Bundesbürger die Telephonseelsorge, das ist für die Studenten der Freien Universität die Rufnummer der Psychotherapeutin Hildegard Lange-Undeutsch. Nach einem mißglückten Selbstmordversuch, dem jahrelang Depressionszustände, Angstanfälle und ein Gefühl quälender Gleichgültigkeit vorausgegangen waren, wählte auch ein fünfundzwanzigjähriger Jurastudent die Nummer der Psychotherapeutin, die im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses mit einem Kollegen vom Psychoanalytischen Institut seit einem Jahr die Studierenden der Dahlemer Hochschule in sexuellen Fragen und psychischen Konflikten berät. Der Fall des Selbstmordkandidaten, der sich nach ausführlichen Gesprächen in den Beratungsstunden zu einer psychotherapeutischen Behandlung entschloß, zeigte eine Reihe von Symptomen, die von den beratenden Fachleuten bei den meisten der 150 Ratsuchenden festgestellt werden konnten, von denen sie im Laufe zweier Semester konsultiert wurden: Depressionen, Konzentrations- und Arbeitsstörungen, Kontaktschwierigkeiten zum anderen Geschlecht, Angstneurosen, Selbstmordgedanken und -versuche.

Hildegard Lange-Undeutsch, selbst Mutter zweier studierender Kinder, stellte fest, daß in der Mehrzahl der studentischen Neurosen sexuelle Probleme eine Rolle spielen. „Aber sie stehen durchaus nicht immer im Mittelpunkt.“ Immerhin hat sie noch keinen Klienten kennengelernt, der von seinen Eltern oder Lehrern in sexuellen Fragen aufgeklärt worden wäre. Für viele war der Kinsey-Report die Erleuchtung ihres Lebens. Bei den Studentinnen spielen Ängste vor einer Schwangerschaft eine entscheidende Rolle. Beiden Geschlechtern gemeinsam ist die Hilflosigkeit im anonymen Universitätsbetrieb, der kaum vernünftige Studienanleitungen bereithält.

Obwohl in der Bundesrepublik bisher keine umfassenden aktuellen Untersuchungen über die Psychohygiene der Studentenschaft angestellt worden sind, stimmen die Experten darin überein, daß psychoneurotische Störungen bei den Studierenden weit häufiger zu diagnostizieren sind als in anderen vergleichbaren Gruppen der Bevölkerung. Dr. Franke, der ehemalige Gesundheitsreferent des Deutschen Studentenwerks (DSW), kam in einer Studie, der 16 000 Diagnosen zugrunde lagen, 1953 zu dem Ergebnis, daß „Krankheiten dieser Art bei den Studenten mindestens dreimal so häufig auftreten“ wie bei Gleichaltrigen außerhalb der Universität. Frankes Vorschläge für den Ausbau eines umfassenden Gesundheitsdienstes an den Universitäten wurden nicht I, verwirklicht. Das Gesundheitsreferat beim DSW ist schon lange nicht mehr besetzt. Die Studenten müssen auch weiterhin mit ihren Neurosen allein fertig werden. Zwar trägt dieser oder jener seine Probleme Ärzten und Seelsorgern vor. Aber den wenigsten kann geholfen werden. Und selbst wenn eine längere psychiatrische Behandlung als notwendig erkannt wird, fehlen, doch meist die finanziellen Voraussetzungen für eine kostspielige Therapie. Die hohe Zahl der studentischen Selbstmorde ist ein beredtes Zeichen für die verfahrene Situation.

Diesen Notstand vor Augen und auf Abhilfe bedacht, fanden sich vor einem Jahr zwei FU-Studenten im Büro des jungen evangelischen Studentenpfarrers Karl-Behrnd Hasselmann ein. Der Konventsabgeordnete cand. med. Hubert Bacia und der ehemalige „Konkret“-Redakteur cand. phil. Wolfgang Eckardt schlugen ihm vor, eine Beratungsstelle für Intimfragen an der Freien Universität einzurichten. Sie fanden Hasselmanns Beifall und die Hilfe des Allgemeinen Studentenausschusses, der bis zum heutigen Tag 5000 Mark in die psychischen Konflikte seiner Kommilitonen investiert hat.

Hildegard Lange-Undeutsch, Ärztin und Psychotherapeutin, hauptamtliche Leiterin einer Beratungsstelle für Nerven- und Gemütskranke, erklärte sich bereit, in abendlichen Sprechstunden neurotische FU-Studenten zu betreuen. Angesichts der sexuellen Unbedarftheit ihres Publikums und überzeugt, daß Kinsey allein nicht genüge, veranstaltet sie außerdem öffentliche Kolloquien, um deren zahlreichen Hörerkreis sie mancher Dozent beneiden kann. Allein zu den Gesprächen über die Methoden der Empfängnisverhütung fanden sich zweihundert Wißbegierige ein. Eckardt und Bacia, Initiatoren auch dieser Gesprächskreise, bezeichnen es als das Ziel, „Wissen zu vermitteln, wo man sonst nur Vorurteile hört“. Und über das Kolloquium zum vorehelichen Geschlechtsverkehr erklären sie: „Wir wollen nicht, ohne darüber nachzudenken, die Moral unserer Großmütter übernehmen; genausowenig wollen wir sie ablehnen, nur weil unsere Großmütter sie für richtig hielten. Jedes Argument, das für und wider den vorehelichen Geschlechtsverkehr angeführt wird, muß vorurteilsfrei untersucht werden. Und was moralisch ist, muß letztlich jeder für sich selbst entscheiden.“

Die Nachricht von dieser revolutionären Berliner Institution, in der ungestraft so offene Worte gesprochen wurden, verbreitete sich schnell unter Deutschlands Studenten. In den Semesterferien reisten sie aus anderen Universitätsstädten an, um sich von Hildegard Lange-Undeutsch beraten zu lassen. Briefschreiber aus dem In- und Ausland bitten um Auskunft und Hilfe bei Neurosen und sexuellen Problemen.