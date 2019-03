Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ludwig Erhards neue Bundesregierung wurde vor dem Bundestag vereidigt. Einen Tag vor der Vereidigung des Kabinetts reiste Altbundeskanzler Konrad Adenauer nach Cadenabbia. Bundesfinanzminister Rolf Dahlgrün wandte sich gegen eine Erhöhung der Steuern zum Ausgleich des Haushaltes. Der bisherige Bundesarbeitsminister Theodor Blank wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Der SPD-Sprecher Franz Barsig gab sein Ausscheiden aus der Parteizentrale bekannt.

Bei Kämpfen um einen Posten im Hochland von Vietnam wurden Vietkongs an ihre MG’s gefesselt. US-Flugzeuge bombardierten erstmals Ziele in Sichtweite von Hanoi. China will die afro-asiatische Gipfelkonferenz in Algier boykottieren.

Auf einem Treffen von Angehörigen der früheren Waffen-SS in Rendsburg wurde Sepp Dietrich stürmisch gefeiert. Auf Grund eines sowjetischen Vetos lehnten die alliierten Mächte ein Gnadengesuch für Baldur von Schirach ab.

Die Regierung der Großen Koalition in Österreich mußte wegen Meinungsverschiedenheiten über den Etat zurücktreten. Bei der EWG-Ministerratstagung in Brüssel fehlten die Franzosen.

Wegen Beleidigung des Staatschefs Charles de Gaulle wurden in Paris zwei Schriftsteller bestraft. Durch ein Dekret des Vatikans wurden in Frankreich die Arbeiter-Priester wieder zugelassen.

Das jüngste Gemini-Rendezvous-Experiment der Amerikaner scheiterte wegen Versagens einer Agena-Rakete. Der Komet "Ikeya-Seki" stürzte wider Erwarten nicht in die Sonne.

Der britische Premierminister Harold Wilson flog zu einem Rettungsversuch in letzter Minute nach Rhodesien. An der afrikanischen Gipfelkonferenz in Accra war am bemerkenswertesten die neue 110-Millionen-Mark-Kongreßhalle. Der tunesische Staatspräsident Habib Burgiba empfahl seinen afrikanischen Landsleuten mehr Arbeit und weniger Polemik.